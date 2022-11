ASCOLI PICENO – Appuntamento della rassegna “Ascolinscena” con il primo spettacolo in concorso della XV edizione, organizzata dalle compagnie teatrali Castoretto Libero, DonAttori, Li Freciute e la Compagnia dei Folli, proprietaria del PalaFolli, che ospita gli spettacoli, con il sostegno di Uilt Marche (Unione Italiana Libero Teatro) e della Fainplast s.r.l.

Sabato 19 novembre, alle ore 21, al Teatro PalaFolli di Ascoli Piceno, andrà in scena la commedia “Legami sconnessi” con la compagnia Grocà di Castellana Grotte (Bari). Scritta da Carlo Costante e da Elvira Spartano, che ne è anche regista e attrice, la piéce si sviluppa nell’arco di una festa di compleanno, in cui un gruppo di amici, alcuni dei quali legati tra loro da rapporti di parentela, si ritrova ad affrontare situazioni paradossali, segreti svelati, crisi mai riconosciute e verità mai confessate, fino a un finale che dà al tutto un significato metateatrale. Saliranno sul palco anche Roberto Malerba, Antonio Pedone, David Romanazzi, Roberta Gallo, Debora Simone, Nicola Befanini e Francesco Guglielmi.

Una commedia moderna, che fa ridere, ma al tempo stesso fa anche riflettere; il racconto di relazioni familiari, di rapporti che inducono all’amara constatazione che la vera disconnessione non è virtuale, ma è nelle relazioni sempre più caratterizzate dall’incapacità di comunicare realmente. E così si finisce per essere ossessionati quando gli strumenti tecnologici sono disconnessi, ma non ci si accorge quando sono i rapporti interpersonali a disconnettersi perché si è sempre più incapaci di stabilire relazioni autentiche e sincere e di accorgersi in tempo di questa disconnessione.

Come consuetudine, il pubblico abbonato sarà chiamato a votare per decretare il vincitore del Premio Gradimento del Pubblico, mentre la giuria degli organizzatori assegnerà tutti gli altri premi.

E’ già possibile acquistare i biglietti presso il PalaFolli teatro oppure on-line su www.palafolli.it

Biglietto singolo spettacolo: € 12,00.

Per informazioni: www.palafolli.it – 0736 35 22 11

Orario biglietteria PalaFolli: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Sabato 19 novembre apertura biglietteria ore 16,30.

