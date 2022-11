La proposta mira a offrire un servizio alla collettività offidana e agli avventori che potranno cosi approfittare dell’opportunità, per acquistare i regali di Natale per tutto dicembre, senza limiti

OFFIDA – Dal 1 al 31 dicembre “7 su Sette” ad Offida: le attività commerciali aderenti all’iniziativa, resteranno aperte tutti i giorni della settimana.

L’iniziativa, pensata da alcuni commercianti del centro storico, coinvolge attività dislocate su tutto il territorio.

Per conoscere le attività aderenti, si potrà consultare il link https://www.publishthis.email/.-SyocLdT8s

“Auspichiamo di offrire un servizio alla collettività e ai tanti turisti che vengono ad ammirare le nostre bellezze artistiche nell’ultimo mese dell’anno – dichiarano le attività commerciali proponenti- Molti di noi lo fanno abitualmente ma per l’intero mese di dicembre questa modalità diventerà sistemica e unitaria”.

“Abbiamo deciso di sostenerli, promuovendo e dando ampia visibilità all’iniziativa – commentano il Sindaco Luigi Massa e l’Assessore al Commercio Cristina Capriotti – perché contribuisce a rendere vivo il centro storico e non solo. Nonostante tutte le difficoltà legate al particolare periodo che si sta attraversando, in maniera corale e condivisa hanno deciso di estendere i loro servizi lavorativi, per andare incontro alle esigenze delle famiglie immerse in quella frenesia quotidiana che sottrae sempre maggiore spazio libero. Ci auguriamo che tale proposta venga apprezzata dalla collettività e produca l’effetto sperato di sostenere il commercio all’interno del Borgo fungendo da volano anche per tutte le altre attività presenti nel territorio”.

