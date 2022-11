Un’altra importante tranche di contributi, pari a 121 mila euro, sono stati assegnati al Comune con i bandi Pnrr per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione

OFFIDA – Il Consiglio Comunale di Offida del 29 novembre ha approvato l’ultima variazione di bilancio per l’esercizio in corso.

Sono state inserite le risorse relative alla concessione di contributi pari a 4,5 milioni di euro concessi dal Miur per la realizzazione del nuovo polo scolastico per bambini da 0 a 6 anni e 620 mila euro ottenuti per la ristrutturazione della cappella del Civico Cimitero.

Un’altra importante tranche di contributi, pari a 121 mila euro, sono stati assegnati al Comune di Offida con i bandi Pnrr per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

“Tre linee di finanziamento importanti – commenta il Sindaco Luigi Massa – frutto della programmazione e progettualità messa in campo e che ci ha consentito di vincere i relativi bandi. La variazione è stata condivisa con voto favorevole da una parte della minoranza consiliare, il Gruppo Coerenza per Offida, che ne ha riconosciuto la validità, astensione invece, onestamente poco comprensibile, per l’altro gruppo di minoranza Obiettivi Comuni per Offida”.

Il Consiglio ha inoltre recepito e integrato il Piano Antenne votato nel Consiglio dell’’Unione dei Comuni insieme agli altri sei Comuni dell’Ambito Territoriale. La delibera aggiuntiva riguarda la tutela di tre colli, Valentino, Taffone e Rovecciano e le zone in cui sono presenti le scuole.

Respinte con il voto della maggioranza e di una parte della minoranza due mozioni del Gruppo Obiettivi Comuni per Offida.

Sulla richiesta di riattivazione di parcheggi in Piazza Valorani la maggioranza ha evidenziato come negli ultimi anni ci sia stata un’attenzione verso la ricerca di possibili ulteriori posti auto a servizio del centro senza ricorrere all’utilizzo delle piazze: aree storicamente nate come luogo di incontro.

“Gli stalli disponibili all’interno delle mura – hanno sottolineato il Sindaco e l’Assessore Maurizio Peroni – sono stati incrementati di 12 unità (310 posti in totale, nonostante i cantieri) e molti altri posti auto sono stati aggiunti nelle aree più prossime. Siamo comunque proiettati verso un futuro che valorizzi al meglio la valenza storica, architettonica e culturale delle piazze cittadine, tendenza ormai perseguita da tutti i borghi più importanti. Siamo convinti che un centro storico libero dai mezzi favorisca la fruibilità pedonale e, in ultima analisi, anche le attività commerciali presenti”.

Respinta anche la mozione per il villaggio di Babbo Natale al Parco della Luna, perché Offida si appresta già a vivere un Natale con tante iniziative rivolte a tutta la cittadinanza nel periodo natalizio.

“In un momento di necessaria sobrietà – sottolinea l’Assessore Isabella Bosano – l’Amministrazione comunale ha approvato un calendario per far vivere al meglio le feste con musica, cinema, iniziative per bambini, laboratori, teatro e tanto altro ancora”.

