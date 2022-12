In occasione del 18 dicembre, giornata dedicata alla Fiera di Natale, il Comune di Ascoli ha emanato il regolamento per la viabilità, in vigore dalle ore 5 alle ore 22 della giornata.

ASCOLI – In occasione del 18 dicembre, giornata dedicata alla Fiera di Natale, il Comune di Ascoli ha emanato il regolamento per la viabilità, in vigore dalle ore 5 alle ore 22 della giornata.

Nel dettaglio entreranno in vigore i seguenti provvedimenti:

l’interdizione della viabilità veicolare nelle vie e piazze sotto indicate: Corso V. Emanuele – Viale A.De Gasperi (tratto Via D.Alighieri – Via G.D’Annunzio) – Via C.A.Vecchi tratto da Via G.D’Annunzio a Via D.Alighieri – Via XX Settembre – C.so Trento e Trieste – Via Bonaparte – P.zza della Viola – C.so Mazzini (tratto da Via Malaspina a Via Bonaccorsi) – Via Ceci – Via D’Ancaria – P.zza S.M.Intervineas – Via L.Tronto Bartolomei Via G.Sacconi – Via del Trivio – Via Panichi – P.zza del Popolo – P.zza Roma – Largo C.Crivelli – Via D.Angelini, dall’incrocio con la Via Pretoriana fino a Via della Fortezza compresa tutta la zona di sosta a pagamento in Piazza S.Orlini (davanti al Tribunale), Via Niccolò IV° e Via A.Orsini;

la modifica della viabilità veicolare in:

V.le A.De Gasperi mediante la realizzazione di un doppio senso di marcia per il tratto compreso da Piazza G.Matteotti e fino a Via G.D’Annunzio con obbligo di svolta a destra in quest’ultima via;

obbligo di svolta a destra per le provenienze da Via G.D’Annunzio all’intersezione con la Via C.A.Vecchi;

di conseguenza è sospesa la Ztl, per quanto attiene il solo transito veicolare in Via G.D’Annunzio e in Via C.A.Vecchi;

Via D.Angelini, nel tratto compreso da Via F.Ricci a Via della Fortezza e in Via L.Castellano il transito sarà limitato alle sole autovetture degli autorizzati al transito in Ztl;

Via Falcone e Borsellino l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con la corsia interna del parcheggio di Piazza S.Orlini

Sono altresì sospese tutte le corse degli autobus e dei bus navetta in C.so V.Emanuele, V.le De Gasperi, Via L.Castellano Sisto V°, Via D.Angelini e Via L.Tronto B. nonché quelle del Trenino Turistico “Giocamondo” per tutta la giornata del 18/12/2022.

I Capolinea delle linee urbane ed extraurbane vengono di conseguenza individuati presso il P.le della Stazione, in Largo Porta Romana e in P.zza G.Giacomini (solo linee urbane).

Le zone per la sosta dei mezzi di soccorso e di emergenza vengono individuate in Piazza Roma (lato sud), in Piazza G.Matteotti e in Piazza Santa Maria Intervineas.

La postazione dei Taxi da P.zza Roma viene spostata in Piazza G.Giacomini, lato ovest, per complessivi n°2 stalli.

Per quanto sopra disposto, si renderà, altresì, necessaria la seguente modifica della regolamentazione della circolazione veicolare:

da Via B.Cairoli, sarà consentito il transito unicamente in direzione di Via P.Marucci – Via delle Torri, P.zza S.Agostino e C.so Mazzini con direzione P.zza Cecco d’Ascoli in alternativa, e per i soli veicoli autorizzati per il transito in Ztl., da Via delle Torri sarà possibile proseguire anche per Via dei Soderini, ecc.;

l’interdizione in Via D.Angelini per il tratto compreso da Piazza Roma fino a Via della Fortezza verrà realizzata mediante il posizionamento di transenne con obbligo di svolta a sinistra per quest’ultima via;

obbligo di svolta a destra all’intersezione con la P.zza G.Matteotti per le provenienze da V.le A.De Gasperi e Via delle Terme;

divieto di accesso in Via D.Angelini dall’incrocio con la Via F. Ricci con l’obbligo di svolta a destra o a sinistra (escluso autorizzati al transito in Ztl);

divieto di accesso sul Ponte Nuovo di Campo Parignano mediante la posa di transenne munite del divieto di transito e direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione di V.le Vellei con la Via Piave (escluso autorizzati al transito in Ztl);

divieto di accesso in Via Porta Tufilla per il tratto compreso da intersezione con il Ponte Sant’Antonio a Via L.Tronto mediante transennatura di chiusura munita di segnale di obbligo di svolta a destra in direzione di Via Ponte Vecchio;

divieto di accesso in Viale Treviri per tutti gli automezzi di massa superiore a 3500 kg., escluso bus urbani ed extraurbani diretti a Largo Porta Romana, mediante la collocazione della necessaria segnaletica stradale da collocare alle intersezioni di V.le Treviri con la Via Circonvallazione Ovest e con S.R.n.235 “Salaria”;

divieto di transito agli automezzi di massa superiore a 3500 kg. da collocarsi sullo svincolo con direzione centro della rotatoria di Viale G.Marconi

L’accesso al parcheggio di Viale De Gasperi (ex. Seminario) avverrà esclusivamente da Piazza G.Matteotti, mentre per quello di Via Porta Torricella sarà principalmente da Via Adriatico.

Per consentire la collocazione dei banchi degli operatori commerciali è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, su tutti i lati, nelle seguenti vie e piazze: P.zza Roma -Via Lungo Tronto Bartolomei – Via Trivio – Via XX Settembre – Via Dino Angelini (tratto Via Pretoriana – Via della Fortezza) – Via A.Ceci – Via D’Ancaria – P.zza S.M.Intervineas – C.so Trento e Trieste – P.zza F.Simonetti – Via G.Sacconi – Via Bonaparte – Piazza Viola – Via D.Alighieri – C.so V.Emanuele – Viale A.De Gasperi (tratto Via D.Alighieri – Via G.D’Annunzio) – Largo Porta Romana (per favorire il capolinea dei mezzi Start).

Per agevolare la sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilità, muniti di regolare contrassegno, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza S.Orlini per lo spazio pari a n.5 stalli dell'offerta di sosta a pagamento presi dal lato est;

, muniti di regolare contrassegno, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza S.Orlini per lo spazio pari a n.5 stalli dell’offerta di sosta a pagamento presi dal lato est; Per facilitare la sosta dei taxi è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza G.Giacomini, lato ovest, per lo spazio pari a n.2 stalli dell’offerta di sosta destinata ai veicoli muniti di autorizzazione per il transito in Ztl.

