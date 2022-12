«I sottoscritti consiglieri comunali premettono.

La vicenda dello sfratto per finita locazione avviato dalla società proprietaria dell’edificio che ospita il Tribunale di Ascoli Piceno nei confronti dell’Agenzia del Demanio, che lo conduce in locazione, ha determinato una situazione paradossale che mette in serio pericolo l’essenziale servizio giurisdizionale, con grave danno per l’intera utenza del circondario e non solo.

Inoltre, si rischia di produrre un duplice danno alla amministrazione della giustizia.

Al primo danno di carattere eminentemente pratico per il concreto rischio di sfratto in mancanza (ad oggi) di una valida soluzione alternativa, si aggiunge quello non meno rilevante della perdita di credibilità e di fiducia nei confronti della amministrazione della giustizia: infatti, sono stati tenuti completamente all’oscuro gli operatori della giustizia e la comunità tutta in merito allo sfratto per finita locazione che stando a quanto appreso dalla stampa e non smentito decorrerebbe già dal 28 dicembre 2022, e che addirittura sarebbe stato notificato già nel 2020 all’Agenzia del Demanio senza che a ciò conseguisse alcun coinvolgimento delle categorie che in quel luogo quotidianamente svolgono le funzioni giurisdizionali nell’interesse della collettività, a partire dagli avvocati.

Non si può dimenticare che dal dicembre 2017 è stato sigillato l’archivio dei fascicoli presente nel piano seminterrato del Tribunale, per una mal avviata bonifica da amianto dei fascicoli cartacei, che venne interrotta senza mai essere stata ripristinata, nonostante le vibranti proteste dell’avvocatura.

Tale noncuranza ha creato gravi danni ai cittadini che hanno avuto negato l’accesso ai fascicoli che li riguardavano e hanno dovuto subire notevoli ritardi nella tutela giurisdizionale.