ASCOLI PICENO – E’ stato il poeta catanzarese Vincenzo Ursini, con la lirica dal titolo “Tristezze vagabonde”, a vincere la XIII edizione del “Festival dei Due Parchi” di Ascoli Piceno, la cui cerimonia di premiazione si terrà domenica 15 gennaio, a partire dalle ore 16, nella Sala della Ragione del Palazzo dei Capitani del Popolo.

Promosso dal Centro Internazionale Antropoartistico Counseling, con il patrocinio della Regione Marche e del comune di Ascoli Piceno, il Festival è nato con l’intento di dar vita a una sorta di unione simbolica tra i due parchi naturalistici al confine tra le regioni Marche e Abruzzo, proponendo l’utilizzo dell’arte e dei linguaggi artistici universali come veicolo d’incontro e di dialogo tra le persone e i popoli. Il Festival era articolato in due sezioni: la prima, a tema libero, riservata ai poeti professionisti e la seconda aperta ai ragazzi di età inferiore ai 14 anni, che si sono dovuti confrontare con le problematiche ambientali e dei territori, con la riscoperta e la conservazione delle bellezze naturali e, in particolare, di quelle del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga.

Nato a Pertrizzi, Vincenzo Ursini vive a Catanzaro. Ha pubblicato: “Senza frontiere”, “La terra dei padri”, “L’esule” , “Storie di periferia” , “Il cuore e le pietre” e “Eravamo comunisti”, poesie e canzoni di lotta, amore e libertà. Nel 1973 è stato insignito del Premio di Cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ha, inoltre, promosso e presieduto centinaia di iniziative artistico-letterarie, tra cui il premio “Città di Valletta” e il premio “Alda Merini” giunto all’undicesima edizione.

Dopo il saluto delle autorità e l’intervento della presidente di giuria, Rosa Iarussi, il programma della serata di premiazione prevede la lettura delle opere premiate, un omaggio coreografico da parte delle allieve di Danza Classica e Moderna della professoressa Maria Luigia Neroni dell’Istituto Musicale “Gaspare Spontini”, per finire, appunto, con la premiazione dei vincitori.

