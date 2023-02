PARMA – Al termine del match vittorioso contro il Parma per una rete a zero, a firma di Gondo dal dischetto, valido per la 25esima giornata del campionato di Serie B. il tecnico bianconero Roberto Breda ha parlato ai microfoni di Sky.

Breda”Nel primo tempo la gara è stata equilibrata, nel secondo siamo partiti meglio noi volevamo provare a vincere, anche prima del rigore grande occasione con Gondo. Abbiamo sofferto dopo il vantaggio ma contro il Parma è normale. La fortuna ci ha aiutato ma ce la siamo cercata.”

“Dobbiamo essere bravi a giocare anche dopo il vantaggio. A me piace lo spirito che è nel dna dell’Ascoli, della sua società e dei suoi tifosi, si combatte sempre. C’è voglia di non prendere gol e di essere sempre sul pezzo. Non dobbiamo accontentarci, affrontando una partita alla volta. Hanno vinto oggi anche squadre sotto di noi come Benevento e Cittadella, questo campionato è troppo difficile, pensiamo a lavorare e sono super convinto che si possa ancora migliorare”Partiamo da un grande atteggiamento, ma bisogna migliorare. Anche se è vero che lavoriamo da poco.”

