ASCOLI PICENO – In occasione della “Giornata Internazionale di consapevolezza dell’Autismo”, lo stabilimento di Pfizer ad Ascoli Piceno, leader nella produzione di prodotti farmaceutici, ha aperto le porte ai ragazzi del progetto “Facciamo Goal alla disabilità” della Polisportiva Borgo Solestà e ai loro accompagnatori, uniti dalla convinzione che lo sport sia il più potente strumento di inclusione e occasione per aprirsi a nuove esperienze di relazione e integrazione. Martedì 4 aprile, 20 ragazzi hanno potuto vedere da vicino come si fanno i farmaci e le tecnologie utilizzate, grazie a un tour all’interno delle principali aree del processo produttivo.

Supportare una giornata di inclusione di questo tipo è motivo di grande motivazione e gratificazione per le quasi mille persone impiegate nello stabilimento e molti di loro si sono attivati per facilitare questa giornata, in cui si è voluto sollecitare la curiosità degli ospiti verso le diverse fasi della produzione, con l’obiettivo di incoraggiarli ad essere sempre più parte integrante del tessuto sociale e lavorativo, consapevoli dell’importanza di dover creare spazi in cui ogni individuo con la propria unicità possa prosperare ed essere se stesso.

“Il nostro auspicio – ha dichiarato la direttrice dello stabilimento, Rossella Bruni – è di continuare ad essere attivamente presente sul territorio con iniziative che possano alimentare un circuito di collaborazione virtuosa tra le realtà imprenditoriali, e non, e che possa essere propedeutica alla prosperità a tutto tondo della nostra comunità.” Già lo scorso dicembre, lo stabilimento di Pfizer ha partecipato al primo Memorial Riccardo Corradetti, un torneo di calcio integrato, scendendo in campo con la propria squadra al fianco di questi ragazzi speciali.

Il sito

Attivo dal 1972 e specializzato nella produzione di compresse solide orali, è uno dei poli produttivi di eccellenza nel panorama farmaceutico mondiale. L’innovazione delle tecnologie implementate, le grandi competenze nella produzione di farmaci “a forte impatto e alto profilo farmacologico”, soprattutto in oncologia e nei disturbi del sistema nervoso centrale, nonché il livello professionale dei propri dipendenti, garantiscono la sua competitività e lo posizionano come uno dei principali fornitori-chiave per Pfizer. Il sito fornisce farmaci di altissima qualità a pazienti in più di 100 Paesi in tutto il mondo, con un volume di produzione di circa 130 milioni di confezioni e circa 4 miliardi di compresse/capsule all’anno.

Il sito non è solo un punto di riferimento per l’economia delle Marche e della provincia di Ascoli Piceno, ma costituisce una consolidata realtà del territorio sul piano sociale e culturale, essendo coinvolto in prima linea in attività di Corporate Social Responsibility, in collaborazione con istituzioni e altre realtà locali. Collabora con le scuole per favorire l’interessamento delle studentesse agli studi tecnico-scientifici anche attraverso alcuni programmi di PCTO-Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. Inoltre, da sempre attento alla Diversità e Inclusione a partire dalle proprie persone, ha avviato una mappatura delle possibilità lavorative per le persone con disabilità, per facilitarne la job rotation o un primo inserimento.

