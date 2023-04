ASCOLI PICENO – Con Ordinanza dirigenziale n. 201 del 07/04/2023 l’Amministrazione comunale dispone di istituire, dal giorno 11 aprile 2023 e fino a tutto il periodo stabilito per l’occupazione del suolo pubblico, i seguenti provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale e sosta in Corso Mazzini per i tratti interessati all’installazione del cantiere:

la revoca dell’offerta di sosta riservata ai residenti e contestualmente il divieto di sosta rimozione coatta con orario 0-24 sul lato nord di Corso Mazzini per il tratto che va dall’intersezione con rua L. Giosafatti fino al termine dell’area cantiere che si estende per mt.17,00 in direzione ovest;

il parziale restringimento della carreggiata stradale garantendo in corrispondenza del tratto interessato dall’area cantiere una corsia di marcia di ampiezza costante non inferiore a m.3,50;

Per il 13 e 14 aprile 2023, date del montaggio gru edile, nella fascia oraria 22.00-06.00 salvo fine anticipata dei lavori:

il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati per il tratto che va da piazza di Cecco a rua L. Giosafatti;

a piazza Sant’Agostino l’obbligo di svolta sinistra per i veicoli provenienti da via delle Torri con contestuale revoca temporanea della Z.T.L.;divieto di transito su Corso Mazzini a partire da p.zza Sant’Agostino;

interdizione al transito di via della Fortezza;

chiusura temporanea di via T. Lazzari al passaggio dei mezzi;

il transito in senso contrario di marcia di autogru e autoarticolati per il tratto di Corso Mazzini che va dal civ. 1 al civ. 55;divieto del transito pedonale in via V. Magnoni in via G. B. Mancini e rua L. Giosafatti;

la presenza per tutto il tempo di durata dei lavori di movieri a piazza Sant’Agostino, all’intersezione tra via D. Angelini e via della Fortezza e infine in via T. Lazzari angolo Corso Mazzini

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.