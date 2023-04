Organizzato da Partners in Service srl, CEA Ambiente e Mare, R. Marche in Collaborazione con il Comune di Ascoli Piceno, Azienda Agricola Case Rosse, Patasibilla srl e Fritto Misto.

Ascoli Piceno (AP) – Appuntamento con tre Convegni PSR Regione Marche organizzati da Partners in Service srl, titolare del CEA Ambiente e Mare, R. Marche, riconosciuto Organismo di Consulenza aziendale per le Imprese Agricole e Forestali – Sviluppo Aree Rurali e Qualità delle Produzioni R. Marche MIPAAF, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno, Medaglia d’oro al Valor Militare per Attività Partigiana ed in collaborazione Azienda Agricola Case Rosse, Patasibilla srl e Fritto Misto.

Apertura prevista Domenica 23 Aprile alle ore 10:00 con la Visita Guidata in Azienda Agricola Case Rosse – filiera oliva tenera ascolana DOP, “OLIVA TENERA ASCOLANA DOP QUESTA SCONOSCIUTA” che vedrà intervenire il Dott. Agr. Ugo Marcelli – Vice presidente del Consorzio di tutela e valorizzazione dell’oliva ascolana del Piceno DOP e la Dott.ssa Biologa Nutrizionista Barbara Zambuchini – Partners in Service srl. La visita è ad ingresso gratuito, adatta a tutte le età ed è consigliato abbigliamento comodo. Il tutto si svolgerà prezzo Azienda Agricola Case Rosse sita in Contrada Case Rosse, 173 Ascoli Piceno (AP), partecipanti max 15. Per info e prenotazioni: 351.8737873. Al termine della visita verrà offerta una piccola degustazione gratuita a cura dell’azienda ospitante.

Successivamente ci sposteremo presso la suggestiva Piazza Arringo di Ascoli Piceno presso Fritto Misto Social Club, in collaborazione con Patasibilla srl e Fritto Misto 2023 verranno proposti due appuntamenti, ore 17.00 “PREVENZIONE DEI RISCHI NELLE AZIENDE AGRICOLE: MACCHINE AGRICOLE E AGROFARMACI”, dopo i saluti autorità Marco Fioravanti, Sindaco di Ascoli Piceno, interverrà il Dott. Agr. Moreno D’Ercoli – Consulente Fitoiatrico Partners in Service srl – CEA Ambiente e Mare – R.Marche con l’“Utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei corroboranti nelle produzioni agricole”, a seguire il Dott. Agr. Luca Giacomozzi – Consulente – formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro con “Salute e Sicurezza nel Comparto Agricolo”, Moderatore: Alfredo Cristofori Presidente Patasibilla Srl.

Alle ore 19.00 ultimo convegno della giornata “L’UTILIZZO DELLA PATATA DEI SIBILLINI IN CUCINA E POSSIBILI ABBINAMENTI” che vedrà intervenire Paolo Orazzini – Chef Free lance – Marina di Cecina (LI), Sommelier – Tuber Communications Soc Coop. – Monsampolo (AP) con Moderatore Alfredo Cristofori Presidente Patasibilla Srl. A seguire piccola degustazione gratuita a cura di Tuber Communications Soc Coop, per info e prenotazioni: 351.8737873.

Le azioni informative in tale ambito vogliono sostenere il tema della competitività aziendale dal punto di vista della sicurezza delle produzioni nel più ampio contesto della sostenibilità ambientale. La competitività delle imprese può essere più efficacemente conseguita con il miglioramento della qualità delle produzioni, nonché attraverso il risparmio dei costi di produzione, compresi il risparmio energetico ed idrico. Interventi collettivi realizzati nell’ambito di filiere, di reti di imprese o da parte di consorzi di tutela di denominazioni di origine, possono garantire il rafforzamento della posizione e del potere dei produttori sul mercato all’interno della catena alimentare. A partire da questo aspetto, i Convegni vogliono affrontare il tema della Sicurezza per stimolare nei produttori/allevatori l’adozione di pratiche produttive sostenibili e a sviluppare anche un approccio etico alimentare. Il binomio etica-sicurezza è stato spesso dato per scontato, tuttavia le molteplici emergenze alimentari degli ultimi decenni hanno fatto sì che venisse posta in primo piano la questione della sicurezza alimentare come problema etico. L’etica alimentare e dell’alimentazione, legata alla produzione e al consumo del cibo, nasce quindi da una crescente sensibilità di molti consumatori nei confronti della tutela della qualità del prodotto, del rispetto della salute e dell’impatto sull’ambiente dei propri stili di vita.

Seconda ondata di appuntamenti si terrà Giovedì 27 Aprile presso Fritto Misto Social Club – Piazza Arringo, Ascoli Piceno (AP) che vedrà alle ore 16.00 “STRATEGIE INNOVATIVE DI VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI LOCALI”. Sono previsti l’intervento della Dott.ssa Chiara Poli – Consulente senior social media manager “Web marketing e comunicazione per il settore agroalimentare” e del Dott. Agr. Luca Giacomozzi – Docente di Scienza e Cultura dell’Alimentazione con “Dall’economia dei prodotti all’economia delle esperienze” moderatore Dott.ssa Barbara Zambuchini – Partners in Service srl – CEA Ambiente e Mare – R.Marche.

A seguire ore 18.00 “VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI LOCALI A TAVOLA”, con Davide Camaioni – Chef ristorante “Posto Nuovo” di San Benedetto del Tronto (AP), Sommelier – Tuber Communications Soc Coop. – Monsampolo (AP) e moderatore Matteo Mattei –Referente progetto socio gastronomico “La Favalanciata”. A seguire piccola degustazione gratuita a cura di Tuber Communications Soc Coop, per info e prenotazioni: 351.8737873.

Le Azioni informative sono rivolte agli addetti del settore agricolo e alimentare operanti sul territorio regionale, in particolare nella provincia di Ascoli Piceno e Fermo, agli imprenditori agricoli e ai membri della famiglia agricola, ai proprietari di aziende di produzione, trasformazione, commercializzazione e vendita diretta dei prodotti aziendali.

Cofinanziato nell’ambito del PSR 2014-2020 REGIONE MARCHE. Bando Sottomisura 1.2 A “Azioni informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali” – Progetto ID 52513 (Decreto n.90/DMC del 06/08/2021).

