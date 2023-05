ASCOLI PICENO – La Camera di Commercio delle Marche organizza, nell’ambito dei progetti del Punto Impresa Digitale e di Eccellenze in Digitale, e in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche e con Infocamere, un webinar dedicato alla cybersecurity e agli strumenti di protezione e valutazione del rischio per siti e reti aziendali.