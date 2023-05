È stata l’occasione per confermare e consolidare il rapporto di collaborazione tra i vari ordini in relazione a tutto il percorso che si sta affrontando dal 2016 ad oggi. I numerosi professionisti sono stati accolti dai saluti di Paola Amabili, Presidente dell’Ordine di Ascoli Piceno, che ha rimarcato i valori di comunità che l’opera di recupero deve perseguire e di Viviana Caravaggi, coordinatore della Federazione Architetti Marche.

Sono poi intervenuti Paolo Moressoni, vice presidente dell’Ordine degli Architetti di Perugia e componente del Tavolo Tecnico Sisma, con alcuni positivi aggiornamenti sulle proroghe di alcune imminenti scadenze e Leo Crocetti, Presidente Collegio Geometri di Ascoli Piceno, che ha rimarcato, come altri contributi che hanno arricchito il dibattito, il ruolo innovativo e positivo del Senatore Guido Castelli, Commissario Sisma. Fabrizio Miluzzo, Presidente Ordine Architetti Rieti, ha chiuso la serie degli interventi introduttivi soffermandosi sull’attenzione alla qualità del recupero: non sempre, forse spesso, ricostruire esattamente come era è positivo. In un tragico evento è importante cogliere l’opportunità di migliorare e prendere atto che alcune scelte passate erano troppo condizionate da situazioni contingenti.