ASCOLI PICENO- I preparativi per la cronoscalata Coppa Teodori sono nella fase conclusiva, particolarmente intensa e volta ad assicurare a protagonisti e spettatori un evento di elevato livello sportivo ed organizzativo. Il programma dal 16 al 18 giugno concluderà una settimana internazionale, che vedrà puntate sul territorio le attenzioni dei media di tutto il mondo grazie anche al passaggio mercoledì 14 giugno della seconda tappa della 1000 Miglia da Cervia a Roma, con il transito nei centri storici con le loro bellissime piazze di Fermo e di Ascoli Piceno, oltre che nel territorio da nord a sud.

Per quanto riguarda la gara in salita, il pianoro di Colle San Marco con il suo colorato paddock verrà preso d’assalto dai migliori piloti d’Italia e dagli stranieri che affrontano la stagione europea. Per effetto dei loro diversi obiettivi, il Campionato Europeo per il trentino Christian Merli ed il Campionato Italiano Montagna per il fiorentino Simone Faggioli in questo caso si troveranno di fronte ed assisteremo sicuramente al solito elettrizzante confronto tra i due migliori campioni del continente, vincitori ad Ascoli rispettivamente tredici e tre volte. Per quanto riguarda le iscrizioni dei piloti per l’Europeo hanno inviato la loro adesione dalla Repubblica Ceca (sempre i più numerosi), Francia, Belgio, Austria e Macedonia, queste verranno accettate fino alle ore 24 di mercoledì 7 giugno, mentre le iscrizioni per CIVM e TIVM fino alle ore 24 di lunedì 12 giugno.

L’organizzazione ricorda ai piloti ed agli addetti ai lavori che tutta la documentazione relativa alla manifestazione è disponibile sul sito www.coppateodori.org e sulla App Sportity.

Tra le iniziative collaterali del weekend di gara, venerdì 16 alle 18:30 verrà inaugurato il monumento celebrativo della cronoscalata Coppa Paolino Teodori, realizzato dallo scultore Giuliano Giuliani, che verrà posto sul pianoro di Colle San Marco, cuore pulsante della manifestazione. L’iniziativa lanciata dal compianto presidente Elio Galanti, sarà di conseguenza a lui dedicata.

La Coppa Teodori, particolarmente radicata nella tradizione sportiva picena ed apprezzata per il suo ruolo promotore del territorio, è supportata dal Comune e dalla Provincia di Ascoli Piceno, oltre che dalla Regione Marche, che la annovera tra gli eventi sportivi di primo piano.

Non da meno sono le realtà economiche locali e nazionali che affiancano con passione gli sforzi organizzativi del Gruppo Sportivo Automobile Club Ascoli Piceno e dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo, tra esse Vulcangas, Consav, Enza Zaden, Fainplast e VGS-Videografica Studio

