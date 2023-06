COSSIGNANO – E’ appena iniziata la stagione culturale estiva del comune di Cossignano.

A cura di Giacomo Recchioni, in collaborazione con l’amministrazione comunale e fortemente sostenuto dal sindaco, Roberto Luciani, il cartellone si è aperto sabato 17 giugno, alle ore 18, con il taglio del nastro della mostra personale dell’artista Capri Otti, dal titolo “Opere del tempo di guerra. Sculture, graffiti, tecniche miste”, all’interno della chiesa dell’Annunziata. Una serie di opere di intenso impatto emotivo (bronzetti, graffiti su cemento, ceramiche e tecniche miste) ispirate al dramma della guerra in Ucraina. Già presentata a Roma nella Basilica di Santa Sofia, chiesa della Diaspora Ucraina, la mostra , dopo Cossignano, sarà trasferita permanentemente a Kiev. Una ceramica, appartenente alla serie delle “Colombe del tempo di guerra”, recante nel petto una scheggia di missile russo lanciato sulla città di Kharchiv, verrà donata domenicq 18 giugno dalla delegazione ucraina e dell’Ambasciata ucraina presso la Santa Sede alla Santa Casa di Loreto La mostra resterà aperta al pubblico fino al 17 luglio.

Nel week end del 15 e 16 luglio, invece, ci sarà la prima 48ore d’Arte del Piceno, curata dagli artisti Vinicious e Iva Drekalovich. L’evento, chiamato “Fuori Luogo”, sarà una rassegna di 48 ore nella chiesa dell’Annunziata e nel chiostro adiacente. Il programma prevede, nel pomeriggio di sabato 15 luglio, un’esibizione inaugurale di Iva Drekalovich, che mostrerà sculture in ceramica in dialogo con le ceramiche picene custodite nell’Antiquarium comunale. Sarà poi presentato dagli autori, Guido Gazzilli e Ludovica Rosi, “Everyday Shoes“, un libro fotografico su sei anni di ricerca sviluppata all’interno delle carceri italiane. In serata due performance: la prima, ideata da Ruben Spini, un video artista che lavora con la performance letterale, includerà due letture di poesie dei loro autori, uno locale e uno straniero; la seconda, invece, musicale, sarà a cura di Frankie (Franziska Aigner). Il festival è a ingresso libero e tutte le esibizioni saranno documentate da foto e video; la sessione grafica sarà diretta da Dan Cottrell – Londra. Negli intervalli tra le performances e alla fine verrà proposto un cocktail reception con musica suonata dal Dj Londinese Alphaville, proprietario dell’omonima casa discografica Alphaville.

Da sabato 22 luglio fino a domenica 6 agosto, la Chiesa dell’Annunziata ospiterà la mostra dell’artista Giuseppe Alesiani, “Armonie e Suggestioni”, con nature morte e paesaggi, che faranno rivivere nell’osservatore atmosfere plurisensoriali straordinarie. La pittura di Alesiani è un esercizio di calligrafia pittorica che richiede estrema accuratezza nella scelta degli elementi formali che compongono l’opera. Giuseppe Alesiani, nato a Massignano, ha allestito varie personali in diverse città estere e sue opere si trovano in diverse pinacoteche e collezioni private italiane ed estere. Oltre a numerose testate giornalistiche, parlano di lui anche copiose riviste specializzate nell’arte contemporanea.

Domenica 13 agosto, alle ore 18, verrà inaugurata la mostra di caratura internazionale “Tessuinum. La Valle Sacra“, dove verranno esposti alcuni rari capolavori di scultura lignea e arredi sacri dal V sec. d.C. al XIX secolo dell’Europa continentale a di quella mediterranea. Preziose opere d’arte, alcune delle quali ritenute veri e propri capolavori dal celebre British Museum, saranno messe a disposizione dal collezionista e antiquario Agostino Vallorani, Presidente dell’Associazione Culturale Vidacilius. La mostra, curata dall’antropologo Giacomo Recchioni, sarà aperta fino al 17 settembre.

Tutte le mostre saranno aperte al pubblico tutti i giorni, dal 17 giugno al 17 settembre, dalle ore 17 alle ore 19. Su prenotazione sarà possibile visitarle anche la mattina e dopo le ore 21. Inoltre, da quest’anno sarà possibile visitare anche il Museo della Civiltà Contadina allestito all’interno di una Casa di terra.

Per informazioni: 338 2398086.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.