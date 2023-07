ASCOLI PICENO – Nella serata del 10 luglio 2023 si è svolto l’8° Memorial di beneficenza in ricordo dell’avvocatessa Giuseppina Liala Ponzo.

Ormai da anni i familiari organizzano una serata di sport e beneficenza, per ricordare tutti insieme Giusy, in campo al “PalaGalosi” di Monterocco, sono scese quattro formazioni per affrontarsi in un mini torneo di beneficenza, un quadrangolare preceduto dalla benedizione di Don Paolo Simonetti, che ha ricordato Giusy e anche l’importanza dello sport per tutti. Al termine un momento conviviale.

Il quadrangolare che vede la vittoria finale della squadra giornalisti di Ascoli (con 7 punti), capitanata da Valerio Rosa, al secondo posto la squadra dei familiari e amici “Giusy&Friends” (con 6 punti), al terzo posto Monterocco F.c (3 punti), e in quarta posizione Ap team (1 punto).

Oltre ai premi di squadra anche dei riconoscimenti personali per il capocannoriere uomo: Francesco Wostoviec Capocannoniere donna Greta Langiotti miglior portiere Gianluca Poli e miglior portiere donna Ester Sbranchella, miglior giocatore il giovanissimo Mattia Rosa e miglior giocatrice Anastasia Galli. Menzione speciale per il gol più bello a Pierfrancesco Simoni e Aurora Faini.

“Da ormai molti anni organizziamo questo evento per ricordare insieme la nostra Giusy, per lei che amava l’unione e lo sport, con affetto di familiari e amici che anche da lontano ci raggiungono annualmente. Ringraziamo anche la squadra giornalisti sempre presente dalla prima edizione. Con la nostra Associazione ‘Lasciatemi volare’ – dichiara Chiara Poli -creata con lo scopo di realizzare eventi sportivi per tutti stiamo portando avanti questo evento e anche altre manifestazioni cercando di creare unione e socialità, oltre al ricordo e ogni anni ci fa piacere che molti vogliano ricordare insieme a noi attraverso questi momenti di sport la grande donna che era Giuseppina. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato.”

