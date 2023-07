E’ stata riproposta nel 2020 dall’Amministrazione Cardilli e per l’occasione, sabato 29 luglio alle ore 18, sarà presentato alla cittadinanza il restauro della Chiesetta

COLLI DEL TRONTO – Il 29 e 30 luglio torna la Festa di Santa Cristina di Colli del Tronto.

Giunta alla 4° edizione la manifestazione occuperà gli spazi del centro storico dalle ore 18 con oltre 30 espositori di artigianato e tipicità gastronomiche, le bolle di sapone del Bubble street festival che vanta i migliori performer internazionali, il giardino delle bolle per i più piccoli con laboratori creativi, truccabimbi, lego giganti e tanto altro.

L’evento vuole essere un modo per riscoprire le antiche fiere – proprio come quella di Santa Cristina che si teneva a Colli fino a oltre 50 anni fa – che mettevano in mostra le peculiarità e le eccellenze del luogo.

La Festa di Santa Cristina è stata riproposta nel 2020 dall’Amministrazione Cardilli e per l’occasione, sabato 29 luglio alle ore 18, sarà presentato alla cittadinanza il restauro della Chiesetta di Santa Cristina.

Programma:

Sabato 29 luglio

Ore 18.00 Inagurazione Chiesetta Santa Cristina

Ore 19.00 Apertura stand gastronomici

Ore 20.30 Il giardino delle bolle

Ore 21.00 Bubble street festival con: Il sogno di Eros gambe in spalla

Ore 21.30 Bubble street Festival: La fabbrica delle bolle di Ida Clown

Ore 22.00 Che ne sanno i 2000 con Brunello e Valentina di Radio Azzurra animazione New planet dance 2000

Domenica 30 luglio

Ore 19.00 Apertura stand gastronomici

Ore 20.30 Il giardino delle bolle

Ore 21.00 Bubble street festival con: La fabbrica delle bolle di Ida Clown

Ore 21.30 Bubble street Festival: Il sogno di Eros Gambe in spalla

Ore 22.00 Cabaret con ALBERTO FARINA

