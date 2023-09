In occasione di questa importante manifestazione culturale, sabato il Museo sarà aperto in via straordinaria dalle 8,30 alle 22,30 con visite guidate, mentre domenica, dalle 15,30 alle 18,30, ospiterà l’evento Laboratorio aperto!, in cui sarà possibile visitare il laboratorio di restauro

ASCOLI PICENO – Tornano sabato 23 e domenica 24 settembre le “Giornate Europee del Patrimonio”, la più ampia manifestazione culturale d’Europa durante la quale i musei e i luoghi di cultura avranno aperture straordinarie e saranno oggetto di visite guidate e sede di eventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio. Il tema di quest’anno sarà “Patrimonio in vita” e anche quest’anno il Museo Archeologico Statale di Ascoli Piceno (Direzione Regionale Musei Marche) parteciperà, con diverse iniziative, a questo importante appuntamento.

“Sabato il Museo Archeologico sarà aperto in via straordinaria dalle 8,30 del mattino fino alle 22,30 con visite guidate. Per la domenica pomeriggio, abbiamo, invece voluto, interpretare il tema proposto con l’evento Laboratorio aperto!: dalle 15,30 alle 18,30 sarà possibile visitare il laboratorio di restauro e osservare i lavori in corso con la guida della restauratrice Manuela Faieta – ha dichiarato la direttrice Sofia Cingolani. “Aprire al pubblico il laboratorio di restauro del Museo, inaugurato lo scorso maggio, ha la finalità di promuovere l’interesse e sensibilizzare i visitatori sull’importanza della conservazione del nostro patrimonio, un bene e una risorsa comune che è nostro compito curare e tramandare nelle migliori condizioni possibili alle future generazioni, un patrimonio da tenere in vita per l’appunto- ha concluso.

Nel corso dell’inaugurazione, la restauratrice Manuela Faieta mostrerà al pubblico alcuni reperti sui quali è in corso un intervento di restauro e ne illustrerà le operazioni.

Il programma:

Sabato 23 settembre ore 8,30-22, 00 apertura del Museo

ore 10,30 e 21,00 visite guidate alle collezioni

Domenica 24 settembre ore 8,30 – 19,00 apertura del Museo

ore 15,30 – 18,30 Laboratorio aperto!

Visite guidate ogni 30 minuti su prenotazione

Per informazioni e prenotazioni: tel. 389 2661227 mail: [email protected]

