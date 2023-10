Il progetto, redatto da un professionista specializzato e pronto da appaltare, prevede un impianto con capacità minima di 100 litri/secondo che verrà localizzato nei pressi della ex cartiera Ahlstrom.

ASCOLI – Come è noto, il tema della siccità è tornato purtroppo di pressante attualità nel territorio piceno, causando razionamenti dell’erogazione idrica e disagi alla popolazione.

Il Piceno Consind – nelle more di attivare una collaborazione fattiva con Ciip spa – si mette a disposizione per contribuire a risolvere concretamente il problema della carenza idrica.

A tale proposito, il Piceno Consind evidenzia che – già da qualche mese – ha offerto alla Aato 5 e alla Ciip spa un progetto definitivo per la realizzazione di un impianto di potabilizzazione in zona industriale.

Il progetto, redatto da un professionista specializzato e pronto da appaltare, prevede un impianto con capacità minima di 100 litri/secondo che verrà localizzato nei pressi della ex cartiera Ahlstrom: il potabilizzatore, allacciato alla rete idrica esistente lungo l’asse attrezzato, potrà servire tutto l’agglomerato industriale di Ascoli Piceno.

I tempi di realizzazione sono contenuti in massimo 10 mesi, dato che l’impianto di adduzione dell’acqua è già esistente e l’impianto di potabilizzazione verrà realizzato presso un’area di proprietà del Consind messa a disposizione per il progetto specifico.

La qualità dell’acqua potabilizzata è garantita dal fatto che l’acqua trattata è di falda (non proveniente quindi da pozzi, fiumi o laghi): l’opera pertanto consentirà alla Ciip spa di utilizzare acqua di migliore qualità a servizio degli utenti della zona industriale e di non attivare l’impianto di emergenza di Castel Trosino (che ha provocato in passato problemi nella zona sud di Ascoli Piceno, a Maltignano e a Folignano).

Il costo dell’opera è inferiore a 3 milioni di euro, circa un terzo di quello che costerebbe un impianto ex novo da realizzare altrove, e l’investimento andrebbe ad ammortizzarsi in non più di tre anni da parte del servizio idrico integrato.

Il progetto definitivo per l’impianto di potabilizzazione è già stato presentato ufficialmente al Presidente e ai Dirigenti dell’Aato 5 e si è in attesa di avere un parere tecnico. L’opera inoltre è stata presentata ai 30 comuni soci del Piceno Consind e alla Provincia di Ascoli Piceno in una apposita assemblea tenutasi un anno fa presso la sala conferenze dell’Ente.

Il Comitato Direttivo del Piceno Consind e i tecnici sono certi che l’impianto di potabilizzazione proposto sia un’opera fondamentale per il nostro territorio, sia per il costo veramente minimo rispetto alla potenzialità di avere acqua potabile per oltre 25.000 abitanti

equivalenti, sia per il periodo di siccità che purtroppo il nostro territorio sta vivendo da tempo, sia perché risponde alle raccomandazioni fatte da tutte le autorità nazionali e locali (tra cui anche il Prefetto) per individuare tutte le possibili soluzioni per abbattere la carenza di acqua potabile.

In definitiva, il progetto per un impianto di potabilizzazione è appaltabile, la tecnologia esiste, l’acqua c’è: manca soltanto, al momento, la volontà di concretizzarlo.

