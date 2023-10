ASCOLI PICENO- Le parole di Mister Viali alla vigilia di Ascoli-Parma, 11^ giornata di Campionato di Serie BKT, in programma alle ore 16:15, al “Del Duca” di Ascoli.

“La squadra sta particolarmente bene, questo scontro arriva nel momento ideale, sarà una partita più aperta di quella di Lecco, incontriamo la prima della classe, sarà una gara bella, da giocare a viso aperto. Cercheremo di difendere in maniera ordinata e precisa e di sviluppare il gioco con più qualità possibile. Sulla carta è oggettivo che l’Ascoli abbia qualcosa in meno del Parma, ma con la nostra prestazione, con la voglia di fare e di dimostrare, con la nostra intensità e col pubblico possiamo pareggiare il gap di differenza. Sappiamo che non possiamo concedere nulla all’avversario, se il Parma vorrà fare risultato pieno, dovrà venire qui a giocarsela. Vivremo il match come una grande occasione, con la consapevolezza nei nostri mezzi e con la voglia di giocarcela”.

A seguito della visita effettuata dal centrocampista Erdis Kraja a Perugia dal Prof. Cerulli, è stata rilevata la rottura del legamento crociato anteriore, meritevole di ricostruzione biologica in artroscopia. L’intervento sarà eseguito lunedì 30 ottobre, presso il Centro Chirurgico Toscano di Arezzo.

Sono 23 i bianconeri convocati da Mister Viali per la sfida di domani col Parma

PORTIERI: 1 Barosi, 12 Bolletta, 2 Viviano

DIFENSORI: 17 Adjapong, 40 Bayeye, 55 Bellusci, 54 Falasco, 3 Haveri, 14 Quaranta, 96 Rossi

CENTROCAMPISTI: 10 Caligara, 18 Di Tacchio, 23 Falzerano, 8 Giovane, 5 Gnahoré, 73 Masini, 20 Milanese

ATTACCANTI: 15 D’Uffizi, 28 Manzari, 90 Mendes, 7 Millico, 30 Nestorovski, 99 Rodriguez

Indisponibili: Bogdan, Botteghin, Kraja, Tavcar

Squalificati/diffidati: nessuno

