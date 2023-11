Il Progetto SMAQ – Strategie di Marketing per l’Agroalimentare di Qualità, promosso a livello nazionale dall’associazione Filierafutura, ha lo scopo di sostenere la competitività delle filiere agroalimentari locali di qualità con un approccio innovativo e di community.

Nella provincia di Ancona, il progetto opera tramite l’azione e il contributo di Fondazione Carifac, Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi e Fondazione CariVerona, e opera con la trasmissione alle imprese di competenze pratiche e teoriche sulla comunicazione digitale, la tracciabilità dei prodotti e la conoscenza dei nuovi mercati digitali.

L’evento si rivolge alle imprese della filiera agroalimentare, per fare il punto sugli strumenti digitali e le opportunità di supporto all’internazionalizzazione offerte da enti come ICE, la Camera di Commercio delle Marche e la sua Azienda Speciale, e le Camere di Commercio italiane all’estero. In particolare, verranno presentati i bandi della Camera di Commercio dedicati all’internazionalizzazione, consigli e conoscenze specifiche utili ad approcciare i singoli mercati, e opportuniità e strumenti digitali per promuovere i propri prodotti agroalimentari all’estero.

PROGRAMMA

9.00 Saluti istituzionali

Paolo Morosetti (Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi – progetto SMAQ)

Dennis Luigi Censi (Presidente Fondazione CARIFAC – progetto SMAQ)

Gino Sabatini (Presidente Camera di Commercio delle Marche)

Interventi

9.15 Chiara Poli (PID Camera di Commercio delle Marche)

Strategie e strumenti utili per l’export digitale

9.35 Vera Karamyshava (ICE)

Le convenzioni e i progetti digitali ICE per l’export agrifood

09.55 Vanessa Ficarelli (Azienda Speciale LINFA)

I bandi per l’export della Camera di Commercio delle Marche e i servizi per le imprese dell’azienda speciale LINFA Marche

Testimonianze dalle Camere di Commercio italiane all’estero:

10.15 Camera di Commercio Italo-Tedesca

10.30 Camera di Commercio Belgio-Italiana

10.45 Camera Italiana Barcelona

11.00 Domande & Risposte / Networking

11.30 Fine del lavori

E’ possibile fin d’ora iscriversi all’evento, al seguente link di Eventbrite:

Per informazioni è possibile contattare: PID MARCHE – [email protected]