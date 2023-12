Il tema dell’edizione 2023 è Operatori di pace “Pace in terra agli uomini di buona volontà”. Premiazione il 22 dicembre alle 16.30

Anche quest’anno, in occasione della prossima festività natalizia, il Centro Commerciale “Città delle stelle” in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Spinetoli, Monsampolo, Acquaviva Picena ospita il Progetto Concorso – Mostra Presepi.

Il programma che prevede un concorso e una mostra di presepi realizzati dai ragazzi della scuola ormai è diventato un appuntamento fisso giunto alla terza edizione. Non vuole essere solo una gara ma anche un modo originale di mettere in risalto questa bella tradizione natalizia così ricca di significati.

Il tema dell’edizione 2023 è: Operatori di pace “Pace in terra agli uomini di buona volontà”, con chiaro riferimento a quanto sta accadendo nel mondo, alle guerre in corso, ai tanti conflitti ancora aperti e al messaggio universale di pace di cui il presepe è simbolo e veicolo.

I presepi realizzati dai ragazzi della scuola saranno in esposizione dal 21 dicembre fino al 9 gennaio 2024.

La premiazione avverrà il 22 dicembre presso la galleria del centro commerciale.

Grazie al coordinamento della professoressa Lelli, del Preside e di tutti i docenti dell’Istituto la manifestazione sarà allietata da canti natalizi proposti dal coro della scuola preparato e diretto dai professori di musica.

La scuola e l’esperto esterno, maestro presepista, voteranno il presepe migliore di ogni plesso (Spinetoli, Monsampolo, Acquaviva).

L’appuntamento per tutti è presso il centro commerciale Città delle Stelle venerdì 22 dicembre alle 16.30 per la festa e poi fino al 9 gennaio per visionare

i presepi.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.