COLLI DEL TRONTO – Il Comune di Colli del Tronto, Seventeen Eventi ed MB Partylab di Marta Bellachioma, presentano il Natale ed il Bosco Incantato.

Nella magica Colli del Tronto Venerdì 22 Dicembre alle ore 17:30 Babbo Natale aprirà

i cancelli della sua casa ed accenderà le oltre 22.000 luci che illumineranno il Bosco

Incantato. Nel magico percorso potrete visitare la casa di Babbo Natale, il laboratorio degli Elfi,

il pozzo magico, il lago ghiaccio, la casa degli gnomi e la tana del Grinch, pronto

anche lui ad accogliervi in questo magico mondo.

In legno e con un camino fumante, la casa di Babbo Natale è pronta ad accogliere tutti i bambini e Santa Claus sarà ad aspettarli sulla sua poltrona. Appuntamento speciale Sabato 23 Dicembre alle ore 18:00 con Laura Garusino in Tutti in Fiaba da RAIYOYO. Il Villaggio di Natale vi aspetta dal 22 al 24 Dicembre in Piazza 25 Aprile a Colli del Tronto con artisti di strada, trampolieri itineranti, truccabimbi, palloncini, giochi in legno, artigianato, tipicità e specialità gastronomiche. Tensostruttura riscaldata. Tutti gli eventi saranno ad INGRESSO GRATUITO.

Info: 339 8207220 – www.seventeeneventi.i

