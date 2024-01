OFFIDA – Archiviato il 2023 e pronti per il 500° del Carnevale Storico, si analizzano i dati delle visite turistiche registrate durate le festività natalizie. “Offida i conferma meta turistica e centro di interesse per visitatori”, commenta l’Assessore al Turismo, Cristina Capriotti.

Se il 2022 può essere definito l’anno della ripresa, il 2023 registra un dato interessante: +28,16% rispetto all’annualità più rosea dell’ultimo triennio. Questo il dato complessivo delle visite registrate nei principali beni storico-artistici del Borgo : il polo museale Palazzo De Castellotti, il teatro Serpente Aureo, la chiesa di Santa Maria della Rocca, che nella sola giornata del 31 dicembre, ha visto ammirare la sua bellezza da ben 360 visitatori, registrando un +114% rispetto al 31 dicembre del 2022.



“C’è soddisfazione – aggiunge Cristina Capriotti- e puntiamo ad aumentare ancora questi risultati. Le attività messe in campo dall’Amministrazione, unitamente a un proficuo lavoro di squadra con gli operatori museali, che ringrazio sentitamente, e alle opportunità costruite con testate nazionali, ampliano la possibilità di farci conoscere e ci consentono di raggiungere un pubblico lontano. Attualmente stiamo predisponendo uno stradario a corredo ed integrazione della nuova segnaletica turistica per guidare in autonomia i visitatori che continuano a scegliere di venire a Offida. Inoltre i tanti cantieri in atto restituiranno un aspetto maggiormente curato ed accogliente per rendere ancora fruibile il nostro territorio”.

