FOLIGNANO – “Carissimi concittadini di Folignano, Sono passati ormai tre anni da quando il Movimento civico culturale Folignano Futura ha preso vita muovendo i suoi primi passi con l’obiettivo di avvicinarsi alla comunità Folignanese, ascoltarne le voci e lavorare insieme per affrontare le sfide che ci circondano. Nel corso del tempo, abbiamo visto crescere un entusiasmo sempre maggiore attorno al nostro movimento, con sempre più cittadini che si sono uniti a noi per dare voce ai loro bisogni e alle loro idee. Ora siamo arrivati ad un momento cruciale”.

Così, in una nota giunta in redazione il 18 aprile, l’annuncio del centrodestra di Folignano: “Molti di voi ci hanno chiesto di fare un passo avanti e scendere in campo politicamente in vista delle prossime elezioni amministrative. Noi, come Movimento civico, abbiamo sempre affermato di non voler diventare una lista politica. Tuttavia, non potevamo ignorare questo appello che ci è giunto da una vasta platea di cittadini Folignanesi. Dopo lunghe ed intense assemblee con voi, abbiamo trovato una quadra prendendo una decisione importante”.

“Abbiamo individuato nella figura di Peppe Paci il candidato perfetto per scendere in campo come aspirante nuovo Sindaco di Folignano, il quale dopo una lunga e comprensibile riflessione, ha accettato questo incarico, decidendo di farlo allestendo una Lista sostenuta dai principali partiti di centrodestra, che si chiamerà Cambiare X Crescere – si legge nella nota – Come Movimento civico, abbiamo deciso di fare un passo di lato, lasciando giustamente la scena politica a Peppe Paci ed ai suoi candidati Consiglieri che meritano di essere i protagonisti di questa tornata elettorale. Continueremo a svolgere il nostro ruolo originario, ovvero quello per cui siamo nati: ascoltare voi, i cittadini, rappresentando così la base della società folignanese”.

La nota si conclude: “Sosterremo la Lista Cambiare X Crescere da dietro le quinte, spingendo Peppe Paci come futuro Sindaco di Folignano. Dopo 15 anni di immobilismo amministrativo, è giunto il momento di cambiare. Insieme, possiamo farcela! Siamo convinti che questa sia la strada giusta per rilanciare la nostra amata Folignano, e ci impegneremo con tutte le nostre forze per un futuro migliore per tutti noi. Grazie per il vostro sostegno continuo e la vostra fiducia. Il cambiamento è possibile, ed è ora di realizzarlo insieme! Perché no?”.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.