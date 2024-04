ASCOLI PICENO – Primo Evento nella Cantina Eroe “Vigneti Vallorani” del ciclo di appuntamenti della Partners in Service srl “Dalla Vigna alla Tavola” “UnMarediMarche”! per scoprire i Vini e le Birre delle Marche dalla Costa ai Borghi. 10 eventi di degustazione dal 7 aprile fino al 13 Giugno, nelle Provincie di Ascoli Piceno e Fermo.

La Biologa Barbara Zambuchini Responsabile del Progetto Partners in Service srl soddisfatta per l’evento che si è svolto tra le verdi colline di Colli del Tronto, ospiti del Partner “Azienda Agricola Vigneti Vallorani”, cantina EROE. Un’ azienda attenta alla sostenibilità! Studia responsabilmente ogni operazione in campo e in cantina affinché l’intero ciclo produttivo dei vini risulti in sintonia con l’ambiente. La fertilizzazione del suolo con scarti naturali di lavorazione, l’uso razionale dell’acqua, il rifiuto di additivi chimici e derivati animali e l’impiego di energia rinnovabile, sono alcuni degli accorgimenti che usa a tal fine. Un territorio si esprime nei vini come nelle arti delle persone che lo vivono. Arte e vino, da sempre considerati affini, racchiudono entrambi una natura materiale ed un genuino potere spirituale. Entrambi sono capaci di raccontare ed emozionare. Da qui nasce l’idea dell’azienda di far conoscere gli artisti del territorio Marchigiano mentre degustate una bottiglia di vino. Tutte le loro etichette sono vestite con opere d’arte di artisti local Marchigiani ed i nomi dei vini sono ispirati alla tradizione Picena e alla storia della loro famiglia.

Durante il Percorso Enogastronomico si ha avuto l’opportunità di degustare i loro vini, in special modo Avora Falerio DOC bio, Lefric bianco IGT bio e Octavum IGT rosato bio sapientemente presentati dal Sommelier professionista Francesco Felix ed abbinati a prodotti del della cultura marinara rivisitati dalla “Cantina di Sant’Augustino 1650”.

“Sono intervenuti Francesco Casagrande, poeta e stornellatore della tradizione marinare e Barbara Zambuchini del consorzio CO.GE.PA. di San Benedetto del tronto che ha illustrato l’importanza della Piccola Pesca Artigianale – affermano gli organizzatori – Si ringraziano Rocco Vallorani e la sua famiglia per averci ospitati nel primo evento in una cantina Eroe “Vigneti Vallorani”, la “Cantina di Sant’Augustino 1650”, Francesco Casagrande e Francesco Felix.

Vi ricordiamo il prossimo appuntamento, Venerdì 10 Maggio, presso il secondo partner EROE, “Cantina Lumavite” a Rapagnano.

