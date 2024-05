ASCOLI PICENO – Integrati i fondi per la scuola Tofare e avviati gli stanziamenti per il progetto “VitalitAP”,

del Piano nazionale complementare sisma. Un totale di oltre 485 mila euro che ricade nel territorio di

Ascoli Piceno grazie all’impiego congiunto di ricostruzione e fondi per lo sviluppo.

In particolare, per la scuola infanzia e primaria Tofare, che rientra nell’Ordinanza speciale 3 dedicata

alla ricostruzione di undici scuole di Ascoli Piceno, sono stati incrementati i fondi di oltre 293 mila euro,

in modo da adeguare le risorse all’aumento generalizzato dei prezzi nel settore edilizio. Al contempo, è

stato disposto un trasferimento di 192 mila euro per il progetto VitalitAP, che include il recupero delle

aree verdi, la riqualificazione dei percorsi cittadini e la sistemazione di elementi storici sul territorio comunale.

Gli interventi previsti comprendono la manutenzione e il miglioramento di strade e marciapiedi,

la cura dei parchi e dei giardini con particolare attenzione alle attrezzature ludiche, e la riqualificazione

di aree verdi, elementi storici e percorsi pedonali nelle principali vie e piazze, sia di Ascoli che delle frazioni.

“La ricostruzione e lo sviluppo sono i due perni su cui poggia la nostra visione per il futuro dei territori

dell’Appennino centrale – ricorda il Commissario Sisma 2016 –. Grazie all’impegno congiunto con la Regione, l’Ufficio speciale ricostruzione e il Comune, stiamo ricomponendo il mosaico dei nostri territori,

aggiungendo però visione e nuove opportunità per le comunità locali, attraverso programmi di spesa mirati che tengono conto delle vocazioni territoriali e delle esigenze del nostro tempo. Luoghi belli, sicuri,

dove la qualità della vita e la possibilità di lavorare riescano a porre le basi per una stagione di neopopolamento. Questo è il nostro obiettivo. Un obiettivo che dobbiamo necessariamente perseguire anche attraverso la ricostruzione delle scuole, luoghi fondamentali per mantenere il presidio umano nei nostri territori”.

