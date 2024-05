ASCOLI PICENO – Con l’Ordinanza 326 del 21 maggio 2024 si dispone di adottare, per il giorno 27 maggio 2024 dalle ore 08:30 alle ore 20:00, comunque fino al termine dei lavori.

C.so G. Mazzini tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Matteotti e Via G. Sacconi

– l’interdizione temporanea del transito veicolare;

– divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati per il tratto medesimo; Al fine di consentire l’ingresso/uscita dai passi carrabili presenti lungo la via, si autorizza isuddetti titolari a transitare in senso contrario di marcia.

Via P. Alamanni

– obbligo di svolta a destra in Via P. Alamanni per tutte le provenienze da Via L. Mercantini; dovranno essere posizionate nr. 02 transenne con divieto di transito ( la prima su Via L. Mercantini/Via P. Alamanni e la seconda su Via P. Alamanni/Corso Mazzini) al fine di evitare l’uscita dei veicoli verso Corso Mazzini.

Presenza obbligatoria di movieri:

– Piazza Matteotti/Corso Mazzini G. dovrà essere posta una transenna con divieto di transito;

– Corso G. Mazzini/Via Sacconi, al fine di consentire in sicurezza l’ingresso in senso contrario di marcia dei titolari dei passi carrabili;

– nei tratti di occupazione totale della carreggiata al fine di coordinarsi con le altre postazioni sopra indicate.

Si specifica che la presenza dei movieri, nei punti sopra indicati, dovrà essere garantita per tutta la durata dei lavori.

