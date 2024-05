Intellettuale eretico, osteggiato per le sue idee rigorose e innovative e per queste condannato al rogo e alla storia del Forte Malatesta, che ospita la mostra, promossa dalla associazione Civiltà Picena ETS in collaborazione con Spazio Taverna, nella sala della Madonna del Lago, visitabile fino al 31 maggio

ASCOLI PICENO – Ultime battute “Per Cecco!”, la personale del pittore e scultore contemporaneo Enzo Cucchi, che raccoglie tutte opere inedite e site specific dell’artista ispirate alla personalità della figura storica di Cecco, intellettuale eretico, osteggiato per le sue idee rigorose e innovative e per queste condannato al rogo e alla storia del Forte Malatesta, che ospita la mostra, promossa dalla associazione Civiltà Picena ETS in collaborazione con Spazio Taverna, nella sala della Madonna del Lago, visitabile fino al 31 maggio e che nei tra febbraio e marzo ha fatto registrare oltre 1500 presenze al museo cittadino.

Doppio appuntamento venerdì 24 maggio, protagoniste due opere dell’ascolano Piero Maria Benfatti, una letteraria, l’altra cinematografica: alle 18 al Forte avrà luogo la presentazione del libro Cecco d’Ascoli: Haereticus, edito da Capponi Editore, moderata da Donatella Ferretti che dialogherà con l’autore, mentre alle 21 ci sarà la proiezione del film “L’eretico” al Cinema Odeon.

La proiezione sarà la vera première ufficiale del film che in Italia si era visto solo per un breve periodo sul canale televisivo SKY .

Il regista, dopo estenuanti peripezie, è riuscito a sbloccare un’intricata situazione giuridica riguardante i diritti di distribuzione del film che aveva relegato la pellicola in una sorta di limbo in cui peraltro giacciono molte altre opere cinematografiche italiane.

Un vero peccato, considerato che il film, coprodotto e messo in onda dalla Tv austriaca ORF, è uscito normalmente anche nei cinema dei paesi di lingua tedesca.

Ricordiamo che il film ha un cast di prim’ordine, con il protagonista interpretato da Tobias Moretti e un nutrito gruppo di grandi attori italiani come Remo Girone, Lino Capolicchio, Gianni Musy, Toni Bertorelli e Luigi Maria Burruano. Molti saranno gli ascolani che avranno modo di rivedersi nel film vestiti in abiti trecenteschi, dato che le riprese furono effettuate in gran parte nella nostra città.

Chiuderà il ricco programma di iniziative per la valorizzazione del personaggio storico di Cecco d’Ascoli, in occasione del finissage di venerdì 31 maggio alle 18 al Forte, l’esperienza interattiva “La comprensione si ferma al primo cielo” di Gabriele Gianni e Marco Salvucci, che ha inaugurato il 3 dicembre 2023 questo progetto in anteprima e dato il successo e le richieste abbiamo deciso di replicare in conclusione.

Costi e modalità di partecipazione

Venerdì 24 maggio l’ingresso è gratuito alle 18 al Forte mentre c’è il costo del biglietto ridotto più offerta libera all’associazione alle 21 al Cinema Odeon.

La prenotazione è obbligatoria soltanto per l’esperienza di venerdì 31 maggio.

