Foto e video di Leonardo delle Noci

ASCOLI PICENO – Poco dopo le 18.30 del 10 giugno è stato certificato il verdetto più atteso.

Ad Ascoli, a metà scrutinio effettuato, c’è già un vincitore. E’ il sindaco in carica Marco Fioravanti che poco prima delle 19 si è presentato nella sede elettorale di via Cino e Lillo Del Duca, accolto da applausi e ovazioni da parte degli sostenitori e con la fascia tricolore.

Il primo cittadino si è avvicinato ai numerosi giornalisti per rilasciare alcune dichiarazioni: “E’ una grande emozione, ora ho ancora più responsabilità. In questi cinque anni abbiamo fatto uno straordinario lavoro, con difficoltà e impegno. Sempre vicino alle persone. Il risultato di oggi dimostra che il popolo è con me e io sono con loro. Voglio scrivere altre pagine importanti per Ascoli. Già da domani mattina sarò operativo. Voglio dedicare questa vittoria a mio nonno che sono sicuro che da lassù continua a proteggermi”.

