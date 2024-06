“Siamo pronti per il programma estivo – commenta il Sindaco Andrea Cardilli – Riconfermate molte iniziative ma abbiamo in serbo anche delle novità”

COLLI DEL TRONTO – Tutto pronto per l’estate di Colli del Tronto. Il cartellone Colli Eventi 2024 partirà ufficialmente il 22 giugno.

“Siamo pronti per il programma estivo – commenta il Sindaco Andrea Cardilli – Riconfermate molte iniziative ma abbiamo in serbo anche delle novità”.

Giugno – Gli appuntamenti del mese saranno due: sabato 22 in Piazza Garibaldi alle ore 21, la terza edizione della Gara di Briscola; il 29 giugno alle ore 18:30 lo spettacolo del Grest, al campetto adiacente la chiesa di San Giuseppe.

Luglio – Dal 3 e per tutti i mercoledì di luglio alle ore 17, all’ex convento, si terrà “Leggere, crescere e raccontare”, un progetto di teatro e lettura.

Il 5,6 e 7 luglio sarà la Pro Loco ad animare le piazze 25 Aprile e Garibaldi con “Movida” (dalle ore 20)

Martedì 9 luglio, sempre in Piazza 25 Aprile, alle 21:15 si potrà assistere alla commedia “Lu Colera a nn’Asculi”.

L’11 e il 18 luglio, in Piazza del Popolo alle ore 21, l’appuntamento sarà con le proiezioni di Cinema Sotto le Stelle.

Sabato 20 a Parco della Pace si terrà “Musica in Festa” (21:15) a cura di Spazio Musica 55, mentre il giorno dopo (21 luglio) dalle 17 ci sarà la Festa dei nonni e dalle 21:15 andrà in scena “La favolosa storia di Guerrin Meschino” per la stagione di Proscenio teatro per ragazzi.

Luglio termina con un evento molto caro all’Amministrazione e la cittadinanza: il 24 e 25 torna la Fiera di Santa Cristina al centro storico. “Una manifestazione molto antica che abbiamo riproposto nel 2020 dopo oltre 50 anni dall’ultima edizione – continua Cardilli – e a cui teniamo molto. Negli anni scorsi abbiamo riqualificato tutta l’area dedicata a Santa Cristina: con il restauro della Fonte, la realizzazione di un nuovo percorso che la collega con il centro storico di Colli capoluogo e gli importanti lavori all’omonima chiesetta per riportarla al suo antico splendore. Stiamo già pensando a organizzare una rievocazione storica per il prossimo futuro”.

Agosto – La Sagra della Respella al Parco della Pace dà il benvenuto al mese di agosto (dal 7 al 11)

Il 22 e il 29 agosto in Piazza del Popolo alle ore 21, di nuovo le proiezioni di Cinema Sotto le Stelle.

Settembre – Due aventi al Parco della Pace: venerdì 6, alle ore 21, andrà in scena la Commedia “L’amore è un perfetto folletto”; mentre il 28 e 29 settembre dalle ore 15, il Colli Comix&Games 2024.

