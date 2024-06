COLLI DEL TRONTO – Il massaggio è elemento chiave per chi pratica sport a qualsiasi livello, un servizio imprescindibile per strutture ricettive di lusso e Spa, ma anche un rituale sempre più praticato da chi ama prendersi cura del proprio corpo e alleviare lo stress attraverso mani di esperti.

Il massaggio in tutte le sue forme sarà il focus del 7^ Campus organizzato dalla scuola professionale di massaggio più qualificata in Italia Diabasi, in programma all’Hotel Casale di Colli del Tronto da mercoledì 19 a domenica 23 giugno.

Nel comune ascolano sono attesi 18 docenti selezionati accuratamente tra i 90 del corpo docenti nazionale Diabasi, 8 relatori esperti delle tematiche che verranno affrontate e oltre 170 persone iscritte provenienti da ogni parte d’Italia.

Le 5 giornate proporranno: 7 master specialistici, 12 lezioni di massaggio, 11 tavole rotonde, 7 laboratori pratici, un convegno dal titolo ‘L’Importanza del massaggiatore in ambito sportivo’ e una conferenza che verterà sull’opportunità lavorativa e professionale di avviare una collaborazione in franchising a marchio Diabasi.

Il campus è aperto a tutti, neofiti e figure professionali già esperte e si potranno ottenere diversi attestati di specializzazione e di frequenza in funzione delle varie attività didattiche alle quali si andrà a prendere parte, utili a fini professionali. Le iscrizioni sono ancora aperte e disponibili sul sito www.diabasi.it

Nella giornata di sabato 22 giugno, le lezioni saranno arricchite anche dalla testimonianza di due personaggi che hanno scritto pagine importanti dello sport italiano, come il plurimedagliato della canoa Antonio Rossi e il pallavolista azzurro Luigi Mastrangelo.

Il 7^ Campus è organizzato da Diabasi in collaborazione con Libertas.

In occasione del Campus, Diabasi festeggerà i 25 anni di attività formativa.

