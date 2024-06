ASCOLI PICENO – L’1, il 2 e il 3 luglio “La Milanesiana”, ideata e diretta da ELISABETTA SGARBI, arriva al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno per tre imperdibili appuntamenti, ai quali si aggiunge la mostra inedita “Giorgio Tonelli e la Metacosa”.

L’1 luglio il cantautore, conduttore radiofonico e televisivo e autore Enrico Ruggeri presenta tra musica e parole il nuovo libro “40 vite (senza fermarmi mai)” (La nave di Teseo) in cui si racconta a tutto tondo dicendo “quello che le sue canzoni non dicono”, emozioni, desideri, delusioni e sogni della sua carriera quarantennale, e affronta temi politici, di attualità, l’amore e ovviamente la passione per la musica che è il filo conduttore della sua vita. Una vita dove molte volte Enrico si è trovato a precorrere i tempi. Dialogherà con il giornalista Alessandro Gnocchi e si esibirà live.

Intervengono per i saluti istituzionali il Sindaco di Ascoli Piceno, Andrea Agostini (Presidente Fondazione Marche Cultura), Francesca Filauri (Presidente Associazione Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle Collezioni Comunali di Ascoli Piceno). Introduce Elisabetta Sgarbi.

Inizio ore 21. Ingresso libero.

Il 2 luglio il cantautore, attore e scrittore Simone Cristicchi si esibisce con il suo spettacolo “Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli”. La figura di San Francesco continua a conquistare gli uomini e ad ispirarli polverizzando le barriere del tempo, i pregiudizi, gli scetticismi. Cristicchi mette in scena riflessioni, testimonianze personali e canzoni inedite per raccontare il messaggio rivoluzionario del Santo.

Intervengono per i saluti istituzionali Chiara Biondi (Assessore alla Cultura e all’Istruzione Regione Marche), Nazzareno Cappelli (Presidente Fondazione Ascoli Cultura) e Gino Sabbatini (Presidente della Camera di Commercio delle Marche). Introduce Elisabetta Sgarbi.

Inizio ore 21. Biglietto cortesia: www.vivaticket.com/it/ticket/simone-cristicchi-in-franciscus-il-folle-che-parlava-agli-uccelli/235196?culture=it-it

Il 3 luglio si esibirà in concerto Luca Barbarossa accompagnato dalla Social Band, ripercorrendo i suoi più grandi successi fino a quelli più recenti contenuti nell’ultimo album “La verità sull’amore”. Luca Barbarossa ha appena pubblicato il libro “Cento storie per cento canzoni” (La nave di Teseo), un viaggio illustrato nella musica per i lettori di tutte le età: dal Trio Lescano a Vasco Rossi, da Frank Sinatra a Battisti, dai Watussi a Bob Dylan. L’appuntamento è preceduto dal prologo letterario dello scrittore toscano Fabio Genovesi. Introduce Elisabetta Sgarbi.

Inizio ore 21. Biglietto cortesia: www.vivaticket.com/it/ticket/luca-barbarossa-e-social-band/235197?culture=it-it

Gli appuntamenti sono in collaborazione con Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, Circolo, Cultural-Mente Insieme, Fondazione Marche Cultura, Camera di Commercio Delle Marche, Fainplast Srl, Fondazione Ascoli Cultura, Impresa Edile Gaspari Gabriele.

Sempre ad Ascoli Piceno per La Milanesiana, dal 5 luglio al 30 settembre sarà possibile visitare la mostra inedita “Giorgio Tonelli e la Metacosa” alla Pinacoteca Civica (piazza Arringo, 7) che espone 20 pastelli su carta del pittore Giorgio Tonelli. Giorgio Tonelli è stato uno dei protagonisti del movimento della Metacosa, insieme ad artisti come Gianfranco Ferroni, Sandro Luporini, Lino Manocci. Nella ricerca di questi autori, e di Tonelli, la ricerca figurativa è evidente ma essa assume un’intensità tale da portare quasi a una trasfigurazione della realtà: gli oggetti, pur quotidiani e domestici, assumono una dimensione inquietante.

Progetto di allestimento Luca Volpatti.

L’inaugurazione sarà venerdì 5 luglio alle ore 17.00, interverranno Giorgio Tonelli, Vittorio Sgarbi, Francesca Filauri (Presidente Associazione Culturale-mente Insieme), Stefano Papetti (Curatore delle Collezioni Comunali di Ascoli Piceno) ed Elisabetta Sgarbi.

La mostra è in collaborazione con Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, Circolo cultural-mente Insieme, Fondazione Marche Cultura, Camera di Commercio delle Marche, Fainplast Srl, Fondazione Ascoli Cultura, Impresa edile Gaspari Gabriele, Ciaccio Arte.

Per partecipare all’inaugurazione, prenotarsi al seguente link: www.eventbrite.it/e/mostra-giorgio-tonelli-e-la-metacosa-tickets-928509515957?aff=oddtdtcrea

