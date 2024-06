ASCOLI PICENO – Regolamentazione della circolazione stradale presso il Pianoro di San Marco in occasione della manifestazione sportiva denominata “63° Coppa Paolino Teodori” in programma per i giorni 29 e 30 giugno 2024.

2) dalle ore 7:00 alle ore 17:30 del 29 e 30 giugno p.v:

interdizione alla circolazione veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, in Viale Caduti della Resistenza fino al Monumento ai Caduti (Cippo) ubicato in tratto interno della S.P.n.76;

3) dalle ore 7:00 alle ore 21:00 di sabato 29 giugno p.v e dalle ore ore 5:00 alle ore 21:00 di domenica 30 giugno p.v:

interdizione alla circolazione veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, in via Martiri della Resistenza, per il tratto compreso dal chiosco bar fino all’intersezione con la S.P.n.76 Colle San Marco, per consentire la collocazione dei banchi degli operatori commerciali su aree pubbliche;

4) dalle ore 8:00 di mercoledì 26 giugno e fino alle ore 20:00 di domenica 30 giugno p.v:

il divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, in via S.Cellini, per il tratto compreso dall’intersezione con la Via Napoli per mt.10,00 in direzione Colle San Marco (Sud).