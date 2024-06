ASCOLI PICENO – Politica: giornata importante quella di oggi, 24 giugno, nella città delle Cento Torri.

All’Arengo è stata presentata la nuova Giunta guidata dal sindaco Marco Fioravanti, nuovamente eletto sindaco dopo le Amministrative che si sono tenute ad inizio giugno.

Ecco la “squadra” presentata alla stampa accorsa in municipio.

Marco Fioravanti – Sindaco

Pnrr

Pinqua

Personale

Polizia Locale

Protezione Civile

Cultura

Eventi

Turismo

Quintana

Transizione ecologica

Transizione digitale

Sosta

Massimiliano Brugni – Vicesindaco

Servizi Sociali

Alloggi Popolari

Disabilità e relativi trasporti

Rapporti con associazioni di volontariato

Asili Nido

Marco Cardinelli – Lavori Pubblici

Lavori Pubblici

Manutenzione strade

Manutenzione patrimonio

Manutenzione verde pubblico e cimiteri

Segnaletica

Pubblica illuminazione

Calore

Edilizia sportiva

Edilizia scolastica

Giovanni Silvestri – Urbanistica

Pianificazione Urbanistica generale ed esecutiva

Piano Regolatore e varianti

Edilizia Privata

Edilizia Residenziale Pubblica

Patrimonio

Rapporti Istituzionali

Rilancio centro storico

Arredo Urbano

Traffico

Trasporti

Viabilità

Attilio Lattanzi – Ambiente

Ambiente

Qualità della vita

Ascoli Green

Mobilità sostenibile

Ufficio Biciclette

Spazio pubblico – bene comune

Rifiuti

Gestione verde pubblico

Donatella Ferretti – Pubblica Istruzione

Pubblica Istruzione

Mense Scolastiche

Scuole

Servizi Educativi

Università

Biblioteche

Servizi Demografici

Toponomastica

Stato Civile

Domenico Stallone – Sport

Sport

Città Europea dello Sport 2025

Cotuge

Impiantistica Sportiva

Stadio

Rapporti con l’associazionismo sportivo

Intelligenza Artigianale

Artigianato

Politiche Comunitarie

Smart City

Innovazione

Sviluppo industriale

Sisma

Francesca Pantaloni – Bilancio

Bilancio

Finanza e Tributi

Controllo Gestionale e Strategico

Analisi economica delle società partecipate

Gare e Contratti

Economato

Agricoltura

Farmacie

Laura Trontini – Commercio

Commercio

Suap

Urp

Ced

Sviluppo economico e commerciale dei quartieri e delle frazioni

Annagrazia Di Nicola – Pari Opportunità e Sicurezza Urbana

Ufficio Relazioni internazionali

Gemellaggi

Diritti Infanzia e Adolescenza

Pari Opportunità

Contenzioso

Gioventù

Fiere e Mercati

Sicurezza Urbana

Il primo cittadino apre la conferenza di presentazione: “Ogni azione, ogni parola, ogni scelta che uscirà da questa Giunta sarà di tutti i componenti. Non ci sono singoli ma è presente una squadra vera che lavora insieme per fare ancora del bene per la città di Ascoli e della sua comunità. Sono contento di aver vinto largamente le Elezioni Comunali ma per tutti noi rappresenta una grande responsabilità, dobbiamo proseguire a lavorare. Vogliamo mettere in campo tutte le energie e le politiche per dare centralità in vari ambiti alla città”.

Il vice sindaco Massimiliano Brugni prosegue: “Dobbiamo lavorare sulle esigenze e fragilità della città. Abbiamo già lavorato per aiutare chi soffre di disabilità ma non ci fermiamo e vogliamo continuare a realizzare opere per aiutare anche le loro famiglie. Occhio di riguardo anche per le persone anziane, dobbiamo rispondere pure alle loro esigenze e far crescere il progetto di integrazione per coloro che sono soli. Ovviamente guardiamo anche alle famiglie, alla natalità e all’istruzione dei più piccoli partendo dagli asili”.

Donatella Ferretti dichiara: “Abbiamo già fatto molto per quanto riguarda istruzione e toponomastica ma non vogliamo fermarci qui. Ci sono ancora tanti progetti, puntiamo a coinvolgere tutta la cittadinanza e varie zone della città”.

Francesca Pantaloni afferma: “Punteremo ad una gestione oculata e attenta pronta allo spirito di collaborazione”.

Giovanni Silvestri continua: “È importante proseguire quello che è stato già fatto per quanto riguarda l’urbanistica, veniamo da cinque anni importanti con un sindaco giovane che aveva già una buona carriera politica e la sua riconferma è un segnale molto importante che ci riempie di gioia. Un impegno che prendiamo molto volentieri al servizio della comunità”.

Marco Cardinelli aggiunge: “Opere pubbliche già appaltate e pronte per essere appaltate, abbiamo nuove sfide. Una sfida già vinta è stata la riqualificazione di Corso Trento e Trieste. Importante rilevare quello che è stato fatto per la Fortezza Pia, un luogo fondamentale dove la riqualificazione prosegue. Siamo tutti pronti per ridare decoro a tante aree della città”.

Laura Trontini dichiara: “Sono orgogliosa di poter dare il mio contributo al Comune. Ho una buona esperienza nel commercio grazie anche alla mia famiglia e sono molto motivata e voglio fare bene”.

Annagrazia Di Nicola aggiunge: “Felice di continuare la collaborazione con Marco Fioravanti. Affronto questo compito promettendo impegno e collaborazione con tutti i miei colleghi”.

Nico Stallone afferma: “Abbiamo condiviso col sindaco Fioravanti di sviluppare a 360 gradi lo sport in tutta la città. Allargamento e completamento del mondo sportivo. Stiamo lavorando bene sul fronte stadio e non solo. Tornando allo sport raggiungiamo un completamento generale con molti miglioramenti. Sono contento, e ringrazio il primo cittadino, di avermi ridato questa delega, ci sono ancora molte cose da fare e realizzare in questo ambito”.

Attilio Lattanzi chiude: “Ringrazio il sindaco per avermi affidato una delega molto importante. L’ambiente è un tema centrale della nostra città, mi metto a disposizione della Giunta per dare il massimo in questa nuova avventura”.

