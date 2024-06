ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale.

Sabato 29 giugno, alle ore 17,30 nella Libreria Rinascita di Ascoli, proprio nel momento in cui l’Italia pallonara lotterà all’ultimo sangue con i soldati svizzeri rincorrendo sul verde prato una innocente palla di cuoio, verrà presentato il libro “Dodici racconti al di là del limite” di Gaetano Rinaldi (Italia Nostra).

“Si tratta di racconti – dichiara l’autore – frutto in gran parte della mia esperienza di vita, che, in maniera anche surreale, cercano di analizzare le criticità che caratterizzano negativamente l’immagine del nostro paese. In un racconto dedicato ad Ascoli si parla anche del ‘pallone’ e di come il successo di questo sport ha influito sulle tradizionali consuetudini della nostra città”.

“Sovente nei racconti si accenna alle criticità riguardanti la tutela dell’ambiente, la struttura delle nostre città e il proliferare informe delle periferie, le forme vergognose di speculazioni edilizie” aggiunge Gaetano Rinaldi.

Coordinerà l’incontro il Professor Alfredo Mazzocchi, già Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Mazzocchi. E’ prevista la partecipazione del Professor Antonio Colaianni che analizzerà le tematiche affrontate dal libro e che, insieme a Rossella Rinaldi, ne leggerà alcuni brani.

