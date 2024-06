FOLIGNANO – Viabilità, l’Ufficio Speciale Ricostruzione ha approvato il progetto esecutivo di ripristino per via

Torsellini e via Cenciarini, nel comune piceno di Folignano.

L’intervento è ricompreso all’interno dell’ordinanza numero 137/2023, che consta del programma di rigenerazione

urbana e del nuovo piano di ricostruzione: si tratta di 500.000 euro per una delle zone residenziali più importanti

del capoluogo.

«A poco più di un anno dalla pubblicazione, l’attuazione dell’ordinanza 137 sta producendo i suoi buoni effetti sui

territori – spiega il commissario alla ricostruzione Guido Castelli -. Il piano concepito in sinergia con Usr e Regione

intende fornire ulteriore slancio al processo di ricostruzione attraverso il finanziamento delle opere pubbliche rimaste fuori dai precedenti stanziamenti, a completare una visione d’insieme che punta a restituire futuro al cratere».

Sul tratto, che ha una lunghezza complessiva di circa 500 metri, verrà ripristinata la pavimentazione stradale e il

sistema dei sottoservizi (in particolare quello di captazione delle acque meteoriche), a seguito del deterioramento

delle sovrastrutture stradali dovuto all’attività di cantiere per la riparazione e ricostruzione di diversi edifici resi

inagibili dagli eventi sismici.

Tra gli obiettivi, anche quello di migliorare la sicurezza della viabilità pedonale. Sì, perché il percorso pedonale

risulta fortemente ammalorato e in avanzato stato di degrado. Nel contempo verranno realizzati marciapiedi, anche

per conseguire l’abbattimento delle barriere architettoniche; nei tratti non accessibili da tutte le categorie, ecco

una serie di rampe di raccordo con strisce pedonali e rampe di accesso.

