ASCOLI PICENO – Ascoli Piceno ospiterà il CONCERTO LIRICO “OMAGGIO A GIACOMO PUCCINI” nell’anno in cui, in tutto il mondo, si celebrano i 100 anni dalla morte dell’illustre compositore Giacomo Puccini (1924-2024).

Il concerto si terrà domenica 30 GIUGNO 2024 alle ore 19 presso il Ridotto del Teatro “Ventidio Basso” di Ascoli Piceno. L’Evento è Patrocinato dal COMUNE DI ASCOLI PICENO, con il Contributo della FONDAZIONE CARISAP.

Gli artisti, protagonisti del CONCERTO LIRICO “OMAGGIO A GIACOMO PUCCINI”, saranno il soprano FEDERICA DI ROCCO, (Nuova stella nascente del panorama lirico internazionale. Intraprende la sua carriera artistica debuttando diversi ruoli operistici esibendosi in teatri italiani e stranieri. Interprete d’eccellenza del repertorio Pucciniano e non solo. Svolge intensa attività concertistica ed ha in programma, nel corrente anno 2024, numerosi recitals e nuovi debutti d’opera in prestigiose sale e teatri italiani e stranieri. Tra i suoi prossimi concerti è previsto un importante appuntamento londinese, presso Buckingham Palace), accompagnata al pianoforte dal M° MASSIMILIANO CAPORALE, (Acclamato ed insigne pianista, direttore d’orchestra e compositore. Ha diretto prestigiose orchestre di teatri italiani ed esteri. È stato maestro collaboratore, maestro al cembalo e assistente dei direttori nelle stagioni liriche di diversi teatri italiani in circa quaranta allestimenti di opere. Ha al suo attivo diverse incisioni discografiche, È docente titolare di accompagnamento pianistico, presso il Conservatorio di Musica “A. Casella” di L’Aquila.).

Giacomo Puccini è considerato come uno dei più grandi operisti di tutti i tempi. Le sue opere, quali: Madama Butterfly, La Bohème, Tosca, Turandot, Gianni Schicchi, Il Tabarro, Suor Angelica, La fanciulla del west, Manon Lescaut, La Rondine, Edgar, etc., sono rappresentate sui palcoscenici più prestigiosi di tutto il mondo. Puccini si distingue per la sua capacità di fondere melodia, orchestrazione e dramma in opere che hanno catturato il cuore del pubblico globale. Le sue opere si caratterizzano per la loro intensa emotività, la ricchezza delle armonie e l’innovazione drammatica, con personaggi ben delineati e storie che esplorano temi universali di amore, sacrificio e tragedia.

Giacomo Puccini rimane un gigante nella storia della musica, un maestro il cui lavoro va oltre il mero intrattenimento, per toccare le corde più profonde dell’anima umana, con il grande pregio sempre più raro, tra l’altro, di mettere d’accordo neofiti e cultori della lirica.

Il programma del concerto prevede l’esecuzione delle più celebri arie d’opera del repertorio Pucciniano e di famosi intermezzi e, vi sarà un ascolto guidato che introdurrà ogni brano previsto, con aneddoti sulla vita e le opere del grande compositore lucchese.

Inoltre, con questo concerto si vuole festeggiare il riconoscimento, datato 6 dicembre 2023, in cui l’UNESCO inserisce la pratica del Canto Lirico in Italia nella lista rappresentativa del “PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE DELL’UMANITÀ”.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.