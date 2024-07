ASCOLI PICENO – L’1, il 2 e il 3 luglio “La Milanesiana”, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, arriva al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno per tre imperdibili appuntamenti, ai quali si aggiunge la mostra inedita “Giorgio Tonelli e la Metacosa”.

Questa sera, 1 luglio, il cantautore, conduttore radiofonico e televisivo e autore Enrico Ruggeri presenta tra musica e parole il nuovo libro “40 vite (senza fermarmi mai)” (La nave di Teseo) in cui si racconta a tutto tondo dicendo “quello che le sue canzoni non dicono”, emozioni, desideri, delusioni e sogni della sua carriera quarantennale, e affronta temi politici, di attualità, l’amore e ovviamente la passione per la musica che è il filo conduttore della sua vita. Una vita dove molte volte Enrico si è trovato a precorrere i tempi. Dialogherà con il giornalista Alessandro Gnocchi e si esibirà live.

Intervengono per i saluti istituzionali il Sindaco di Ascoli Piceno, Andrea Agostini (Presidente Fondazione Marche Cultura), Francesca Filauri (Presidente Associazione Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle Collezioni Comunali di Ascoli Piceno). Introduce Elisabetta Sgarbi.

Inizio ore 21. Ingresso libero.

