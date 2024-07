FOLIGNANO – Sarà Cristina Antonini la Castellana di Folignano per la Quintana di Ascoli Piceno in onore della Madonna della Pace, in programma sabato 13 luglio.

Cristina lavora come medico all’ospedale di Sant’Omero nel reparto di medicina interna, ha trentadue anni e vive a Villa Pigna con il suo compagno Matteo Lupi, osteopata.

“Sono cresciuta qui. Per me sarà una bellissima emozione. Ho già vestito in passato l’abito di damigella, sempre per il Castello di Folignano, ma stavolta sarà diverso – racconta -. Sono appassionata della Quintana, ho sempre adorato anche solo ammirare il corteo lungo le strade. Ora vivrò questo appuntamento da un’altra prospettiva. È un grande onore”.

Anniversario importante per Folignano: quest’anno ricorre il trentennale della partecipazione del Castello alla Quintana di Ascoli Piceno.

