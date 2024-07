ASCOLI PICENO – 50 Top Pizza ha rilasciato la classifica delle 50 Migliori Pizze in Viaggio in Italia nel 2024. La nota guida on line, la più influente nel mondo della pizza, ogni anno celebra anche le migliori pizzerie al taglio dopo aver visitate in anonimato, valutandone la bontà della pizza (lievitazione e materie prime), il servizio, l’ambiente, l’eventuale attesa e la carta del bere. “E’ Bona Furia” di Ascoli Piceno è stata selezionata come la miglior pizzeria al taglio delle Marche. Il locale di Armando D’Ascanio a livello nazionale si è classificato al 31esimo posto, mentre si deve scorrere al 41esimo posto per trovare la seconda e ultima attività marchigiana, quella di Farinando di Ancona, presente nella Top 50 Pizza. Il pizzachef ascolano è stato premiato per il suo impasto e per la qualità degli ingredienti utilizzati nelle sue pizze, dai Presìdi Slow Food come l’Anice di Castignano, la Mela Rosa o il Pecorino dei Monti Sibillini fino alle Fave di Favalanciata di cui è membro diretto della Comunità.

Resta immutato il podio delle pizzerie italiane specializzate nella pizza al taglio, nella nuova edizione 2024 al primo posto Pizzarium di Gabriele Bonci, a Roma, è la Migliore Pizza in Viaggio in Italia per il quinto anno consecutivo. Al secondo posto si conferma Lievito di Francesco Arnesano, sempre a Roma, mentre al terzo posto ritroviamo Campana Pizza In Teglia di Daniele Campana, a Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza. La quarta posizione va ad Antico Forno Roscioli della famiglia Roscioli, a Roma; quinta posizione per La Masardona della famiglia Piccirillo, a Napoli; sesta posizione per ‘O Fiore Mio Pizze di Strada di Davide Fiorentini, a Bologna; settima posizione per Tiri Bakery & Caffè, a Potenza. Per l’ottava posizione un nuovo ingresso in guida: direttamente nella top ten, Tiella, di Daniele Biagioni, a Roma. Nona posizione per il panificio Davide Longoni, a Milano e, a chiudere la top ten, Tellia, di Enrico Murdocco, a Torino. Roma, anche grazie alla sua tradizione e alla rivoluzione di Bonci, si conferma capitale indiscussa della pizza al taglio con ben 10 locali presenti in guida, seguita da Napoli con 4 pizzerie e da Fiumicino e Torino con 3 locali a testa. La regione più rappresentata resta il Lazio con 13 indirizzi, seguita dalla Campania con 6 e dalla Calabria con 4. Le Marche ancora indietro è presente con 2 indirizzi.

La guida fotografa un grande miglioramento, in tutte le regioni, di questa specialità molto amata dagli italiani, che riesce ad essere anche identitaria a seconda del territorio in cui viene proposta. Attenzione alle lievitazioni, tendenza al crunch e la ricerca della qualità nelle materie prime, sono la cornice di un settore importante e qualificante.

Per visualizzare la classifica completa: https://www.50toppizza.it/50-top-pizza-2024-pizzarium-di-gabriele-bonci-migliore-pizza-in-viaggio-in-italia/

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.