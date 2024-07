FOLIGNANO – Eccoci arrivati all’ultimo, ma non per importanza, evento della 3° edizione del Festival Terra Madre. Chiudiamo in bellezza tornando da dove abbiamo cominciato: lo sport, strumento di incontro e di integrazione per eccellenza.

Abbiamo aperto il festival con il Rugby e lo chiudiamo con il calcio. Sabato 6 luglio 2024 alle ore 18 vi aspettiamo per il Torneo di Calcetto al Campo di calcio a 5 del PalaRozzi in Via Costantino Rozzi, Villa Pigna.

L’evento, organizzato con il supporto del Comitato Provinciale UNICEF Ascoli Piceno e la Lega Nazionale Dilettanti, è un’occasione per celebrare lo sport come mezzo di inclusione sociale, favorendo l’incontro e la collaborazione tra le persone accolte nei Progetti SAI della Cooperativa On the Road e la cittadinanza.

L’iscrizione è gratuita e aperta a chiunque vorrà partecipare senza alcuna distinzione di genere. Necessaria prenotazione al numero: 3711456258.

