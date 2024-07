ASCOLI PICENO – Il 3 luglio si esibirà in concerto Luca Barbarossa accompagnato dalla Social Band, ripercorrendo i suoi più grandi successi fino a quelli più recenti contenuti nell’ultimo album “La verità sull’amore”. Luca Barbarossa ha appena pubblicato il libro “Cento storie per cento canzoni” (La nave di Teseo), un viaggio illustrato nella musica per i lettori di tutte le età: dal Trio Lescano a Vasco Rossi, da Frank Sinatra a Battisti, dai Watussi a Bob Dylan. L’appuntamento è preceduto dal prologo letterario dello scrittore toscano Fabio Genovesi. Introduce Elisabetta Sgarbi.

Inizio ore 21. Biglietto cortesia: www.vivaticket.com/it/ticket/luca-barbarossa-e-social-band/235197?culture=it-it.

