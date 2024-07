Un percorso sensoriale e culturale tra le vie del borgo, con la possibilità di assaggiare le eccellenze enogastronomiche del territorio e godere degli spettacoli in programma tra cui l’evento rock

COSSIGNANO – Sarà un weekend impegnativo ma pieno di soddisfazioni per i “Distretto 13” che sabato 13 luglio saranno in scena al “Wine Festival” di Cossignano.

Sabato sera il centro storico di Cossignano sarà brulicante di vita con gli stands espositivi delle cantine che prenderanno parte al “Wine Festival”: un percorso sensoriale e culturale tra le vie del borgo, con la possibilità di assaggiare le eccellenze enogastronomiche del territorio e godere degli spettacoli in programma.

Già dalle 19.30 le note dei “Moliendo Cafè” accompagneranno gli ospiti per le vie del borgo con repertorio variegato che spazia dagli standard jazz alla bossa nova, da canzoni della tradizione popolare italiana a brani internazionali, legando il tutto ad influssi della musica swing e pop, offrendo uno spettacolo elegante ed originale, impreziosito dalla presenza di una brillante sezione fiati.

Alle ore 22 i riflettori si accenderanno in piazza Santucci sullo show dei “Distretto 13“: due ore e mezza di energia pura per offrire agli ospiti del “Wine Festival” la possibilità di cantare e ballare i più grandi successi pop/rock italiani ed internazionali. Dal rock degli anni ’50 alla dance degli anni ’90, dal rock degli anni ’70 alle hits contemporanee per un cocktail di musica ad altissima energia e senza soluzione di continuità.

Al termine dell’esibizione la serata continuerà con il DJ set fino a tarda notte con DJ Marins.

