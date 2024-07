Un concerto, gratuito per gli spettatori, che è stato apprezzato dai presenti, incuriositi di trovarsi faccia a faccia con un premio Oscar, con alle spalle numerosissimi film di grande successo, che ha deciso di dedicarsi alla musica. Presente anche il regista e attore Taika Waititi

ASCOLI PICENO – Quasi due ore di musica con brani dei Dire Straits, Jonny Cash, Leonard Cohen, Yazoo per poi terminare con l’italianissima “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri.

Rock, jazz e blues da Russell Crowe e la sua band, The Gentlemen Barbers, davanti ad una piazza del Popolo che ha registrato un buonissimo numero di presenze ma che comunque non ha raggiunto il “sold out”.

Un concerto, gratuito per gli spettatori, che è stato apprezzato dai presenti, incuriositi di trovarsi faccia a faccia con un premio Oscar, con alle spalle numerosissimi film di grande successo, che ha deciso di dedicarsi alla musica.

L’artista neozelandese ha più volte interagito col pubblico presente, un po’ in inglese e un po’ in italiano, e alla fine è stato applaudito per la sua performance.

Russell Crowe era molto atteso ad Ascoli dopo le sue dichiarazioni di inizio anno riguardo al suo antenato, Luigi Ghezzi. “Il gladiatore” ha sempre ribadito la provenienza dalla città delle Cento Torri ma delle carte recuperate dall’archivio di stato parlano di un’origine da Fidenza, provincia di Parma.

La querelle continua ma intanto Russell Crowe ha comunque conquistato i cittadini di Ascoli per la sua passione e, almeno in parte, anche per la sua musica.

Piccolo, si fa per dire, appunto: ad Ascoli, precisamente all’interno di Palazzo dei Capitani a seguire il concerto con i tecnici Xentek, era presente anche l’attore e regista Taika Waititi (foto tratta dal profilo Instagram del sindaco Marco dove si vede l’artista neozelandese insieme a Nicola Mestichelli dirigere la regia dell’evento)

Di seguito le immagini del concerto

