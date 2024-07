VALLE CASTELLANA – Il pilota aquilano Ettore Montese su F Mondial, insieme alla navigatrice Annamaria Sollecchia, si è aggiudicato il 1° trofeo “Valle Castellana Sogno Ferrari”. Al secondo posto Loreto e Fabiano Gimminiani, rispettivamente padre e figlio di Tortoreto, su F 348 e al terzo i fratelli di Sant’Egidio alla Vibrata Alessio e Antonello Mandozzi su F 430 SC. L’unica donna partecipante, Roberta Di Massimo, su Maserati Ghibli, si è piazzata al nono posto assoluto. Le auto partecipanti al percorso di regolarità, organizzato dalla Scuderia Club “Cuore Rosso” di Villa Rosa di Martinsicuro, sono partite per un percorso di regolarità da Piazza Arringo di Ascoli Piceno nella tarda mattinata per arrivare a Valle Castellana dopo aver attraversato varie località. Soddisfazione da parte del presidente della scuderia club “Cuore Rosso”, Dino Natali e del Sindaco di Valle Castellana e presidente della provincia di Teramo, Camillo D’Angelo, per la bellissima giornata di sport e di grande amicizia tra tutti gli equipaggi intervenuti all’evento. Dopo aver tagliato il traguardo nella piazza principale del comune teramano, tutti gli equipaggi sono stati accolti dalla giunta guidata da Camillo D’Angelo con il Vicesindaco Luca Ragonici; il presidente del consiglio comunale, Simone Angelini; l’assessore Battista Caterini e i consiglieri comunali. Tra gli ospiti dell’evento, il neo presidente della Fondazione Tercas Piero Di Felice. Dopo l’aperitivo, la carovana rossa, si è spostato presso il ristorante Remigio I di San Giacomo per il pranzo sociale e le premiazioni dei vincitori del percorso Ascoli-Valle Castellana. Sono stati premiati con targhe ricordo, oltre ai tre primi posti, anche chi ha permesso la riuscita dell’evento: Camillo D’angelo, Sindaco di Valle Castellana e presidente della provincia di Teramo; Simone Angelini, presidente del consiglio comunale; Fabrizio Roccetti, presidente Corpo dei Volontari Protezione Civile Gran Sasso d’Italia sezione di Sant’Egidio alla Vibrata; Priscilla Di Vittorio, istruttore amministrativo del comune di Valle Castellana; i titolari del ristorante Remigio I, Emidio e Dario D’Agostino; Massimo Damianti della sezione cronometristi di Ascoli Piceno. La scuderia club, dopo la pausa estiva, riprende l’attività sociale con altre iniziative in provincia di Teramo.

