FOLIGNANO – Il “Villa Pigna Blues Festival” nasce nell’anno 2011 e quest’anno sarà la sua tredicesima edizione.

L’Amministrazione del Comune di Folignano, da sempre sensibile alla diffusione di iniziative culturali

nel suo territorio, affida la “direzione artistica” come sempre alla “Break Live Music” che si occupa di

produzioni artistiche vantando un’esperienza ultra ventennale nell’organizzazione di concerti e

tournée per artisti internazionali che orbitano nell’ambito della musica Blues e dintorni.

Grazie a questa consolidata collaborazione, il Festival ha avuto l’onore di presentare grandi nomi

internazionali del Blues, non possiamo non menzionare artisti come Michael Burks, Randy Hansen,

Sven Hammond, Zac Harmon, Joe Louis Walker, Kenny “Blues Boss” Wayne, Scott Henderson…ma

anche tantissimi artisti italiani come i Ridillo, Matthew Lee, Daria Biancardi, Fabrizio Poggi solo per

citarne alcuni..musica di alta qualità ed emozioni infinite..emozioni che arrivano dritte al cuore!

Come da tradizione, tutti i concerti saranno ad ingresso gratuito, ed avranno inizio alle 22.00

Per chi volesse godere dell’atmosfera pre-festival, ci sarà la possibilità di cenare presso gli stand

gastronomici con ampia scelta di “food & drinks”, il giusto mix per tre notti dalla magica atmosfera.

PROGRAMMA

Lunedì 22 Luglio

ARTUR MENEZES & BAND (Brasil)

Una delle ultime rivelazioni del panorama Blues internazionale, ARTUR MENEZES è un giovane

chitarrista brasiliano che ha saputo distinguersi grazie al suo tocco latino con cui arricchisce le tipiche

sonorità della musica afro-americana..insomma, il classico “nuovo che avanza”!

Martedì 23 Luglio

JUDITH HILL & BAND (USA)

Beh!, cosa si può dire di una vera e propria Star di caratura mondiale?!?!?

Signori & Signore, avrete la fortuna di ammirare sul palco allestito in Piazza Simon Bolivar a Villa

Pigna, la fantastica JUDITH HILL da Los Angeles, ovvero la vera ciliegina sulla torta di questo festival

che quest’anno, grazie alla sua presenza e della sua family/band, tocca livelli da festival europeo.

Un’artista da brividi tanto che, un certo PRINCE gli ha prodotto il suo primo album ed un certo

MICHAEL JACKSON l’ha fortemente voluta al suo fianco per quello che è stato definito il più bel

duetto canoro trasmesso in mondovisione! Mi raccomando…non fare l’errore di mancare!?!

Mercoledì 24 Luglio

SHAWN JONES & BAND (USA)

Per la “chiusura” del festival il compito è stato affidato ad un vero veterano del Blues, il grande

chitarrista californiano SHAWN JONES che sarà protagonista di una serata più esplosiva, all’insegna

del miglior sound “Blues & Rock”, quello che si respira tra le verdi colline degli States!

Direzione Artistica, Massimo Piccioni.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.