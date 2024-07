ASCOLI PICENO – La Cia agricoltori provinciale di Ascoli, Fermo e Macerata annuncia con soddisfazione la nascita di Granaio Italia: “Questo importante traguardo è il risultato del costante impegno della nostra associazione a livello nazionale, che si è battuta sin dall’inizio per l’istituzione del Registro telematico sulle giacenze dei cereali. Questo strumento è fondamentale per riportare trasparenza sui mercati e tutelare le produzioni Made in Italy”.

“È una vittoria nostra e di tutti i produttori – spiega Matteo Carboni, presidente della Cia provinciale – Rappresenta il riconoscimento del valore del settore, salvaguardando i cerealicoltori, promuovendo il vero Made in Italy e tutelando la qualità per i consumatori. Ora chiederemo a breve anche l’apertura del tavolo di filiera”.

Il Registro Telematico Nazionale permetterà di monitorare la consistenza delle scorte dei cereali, fornendo informazioni utili a ridurre la volatilità dei prezzi. L’obiettivo di Granaio Italia è anche quello di garantire la completa tracciabilità dei grani in tutti i passaggi, specialmente per i prodotti importati dall’estero.

“Queste sono le risposte che i nostri agricoltori aspettano – aggiunge Carboni -. Monitorare le produzioni cerealicole, promuovere il grano nazionale, frenare l’import selvaggio e assicurare prezzi giusti. Questo è particolarmente importante in un momento in cui la redditività non è garantita e le semine sono in diminuzione. Si registra infatti un calo delle superfici nazionali coltivate a grano duro di circa 130 mila ettari, e la siccità porterà a un taglio della produzione di almeno il 20%, soprattutto nei campi del Sud Italia”.

Con la nascita di Granaio Italia, si compie un passo significativo verso la valorizzazione e la protezione del settore cerealicolo italiano, un pilastro fondamentale dell’agricoltura e dell’economia nazionale.

