OFFIDA – A tavola insieme per il territorio. Il 31 luglio a Offida si terrà l’evento PiCene, che avrà luogo in via Roma con lo sfondo suggestivo della chiesa di Santa Maria della Rocca.

Organizzato dall’Associazione Provinciale Cuochi Ascoli Piceno, affiliata FIC, in collaborazione con Dipartimento Solidarietà e Emergenze, Pro Loco di Offida, Associazione Borgo Miriam, Consorzio Tutela dei vini Piceni e con il patrocinio del Comune di Offida.

“Non una semplice cena – spiega l’assessora al Turismo, Isabella Bosano – ma molto di più. Con due obiettivi importantissimi: la collaborazione di 15 chef per valorizzare i borghi piceni in un’iniziativa itinerante, a partire dal Comune di Offida, con 270 persone che potranno deliziare l’eccellenza dei nostri territori e la finalità benefica: l’utile dell’incasso sarà devoluto in parti uguali tra Caritas Diocesana di San Benedetto del Tronto e Zerepta di Ascoli Piceno”.

L’ambizione dell’Associazione è di destagionalizzare il turismo e rafforzare il principio di unione di tutta la filiera per rilanciare a livello nazionale la cultura enogastronomica del territorio piceno.

Il progetto vede coinvolte numerose figure del settore di altissimo livello: a partire dallo stellato Enrico Mazzaroni, Sabrina Tuzi, Daniele Citeroni, Davide Camaioni, Umberto Bentivoglio, Simone Muscella, Simone Ventresca, Stefano Brandi, Enrico Ficcadenti, Andrea Mosca, Luigi Damiani, Riccardo Amabili, Daniele Spurio, Tommaso Melzi, Gianmarco Di Girolami.

Inoltre saranno 6 le figure femminili, sommelier Ais, a presentare vini durante la serata.

“Ringraziamo la filiera gastronomica – commenta il presidente dell’associazione Provinciale Cuochi Ascoli Piceno, Simone Curzi – tutto il territorio ha mostrato interesse e impegno. Così uniti abbiamo la possibilità di farci sentire anche fuori confini. Vogliamo far conoscere sempre di più i nostri borghi piceni. Il clima positivo e propositivo che abbiamo trovato nel settore gastronomico, ci fa ben sperare. A questa idea lavoriamo da mesi”.

“Siamo un gruppo di professionisti che si fanno spalla – aggiunge lo chef Daniele Citeroni – La cena si svolgerà in 80 metri lineari e abbiamo pensato a pochi posti così riusciremo a controllare tutto dall’inizio alla fine. L’evento sarà itinerante per tutto l’anno e farà tappa in tutti i comuni del Piceno”.

“L’enogastronomia è uno dei pilastri in cui si muove il territorio – conclude il sindaco Luigi Massa – L’investimento che questi professionisti fanno su se stessi è un aspetto importante: ci mettono la faccia. Questa è un’iniziativa di promozione turistica, culturale e a scopo benefico. E non è scontato. Noi ci mettiamo la bellezza di Offida, i cui beni culturali rappresentano anche la regione, l’Italia tutta. Mi auguro una bella risposta.”

L’evento sarebbe così strutturato. Si parte dall’ingresso principale per la serata, piazza Baroncelli, dove verrà servito un aperitivo di benvenuto con 4 finger food e una bollicina, per proseguire nella seconda parte in via Roma fino all’inizio del nuovo selciato dove saranno allestite due file di tavoli di 80 metri per accogliere 270 ospiti ai quali verranno serviti 2 antipasti, 1 primo, 1 secondo e 1 dessert. Nello spazio del Giardino dei Giusti, al termine della cena, verranno servite 4 preparazioni di piccola pasticceria e il tutto sarà allietato da un concerto musicale. Tra gli sponsor Acqua Panna e San Pellegrino.

La prenotazione è online, tramite il qrcode della locandina, sul sito dell’associazione e su tutte le pagine sociale degli chef coinvolti. In caso di pioggia tutto si sposterà all’Enoteca regionale.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.