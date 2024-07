ll’iniziativa sarà presente tutto il gruppo dirigente della Filcams per discutere delle aree interne. L’obiettivo, come spiega Barbara Lucchi, Segretaria generale Filcams Cgil Marche, “è quello di conoscere e comprendere il territorio”

ARQUATA DEL TRONTO – “Lavorare per ricostruire: esperienze e prospettive a confronto”: sarà questo il tema al centro del dibattito dell’Assemblea generale della Filcams Cgil Marche, (turismo, commercio e servizi), in programma domani, 17 luglio, a Pretare, Arquata del Tronto, sala polivalente “Don Francesco Armandi”, a partire dalle ore 10,30.

All’iniziativa sarà presente tutto il gruppo dirigente della Filcams per discutere delle aree interne. L’obiettivo, come spiega Barbara Lucchi, Segretaria generale Filcams Cgil Marche, “è quello di conoscere e comprendere il territorio e quindi individuare, partendo proprio dal basso e dall’ascolto, proposte di contrattazione su turismo, commercio e servizi per favorire il ripopolamento delle aree interne, promuovere la legalità e la creazione di occupazione stabile”.

Al seminario partecipano Michele Franchi, sindaco di Arquata del Trono, il professor Augusto Ciuffetti e la professoressa Maddalena Chimisso, curatori del libro “Il lavoro tra passato e futuro”, che raccoglie gli atti del primo Festival del Lavoro nelle aree interne e offre spunti di riflessioni sul legame tra lavoro e territorio nel rispetto dell’ambiente e delle vocazioni del tessuto sociale. Con loro, Andrea Izzi, dell’Associazione “Arquata Potest”, che porterà l’esempio concreto dell’impegno dei giovani per promuovere la ricostruzione di un futuro sostenibile.

Per la Cgil, saranno presenti Laura Mariani, responsabile Politiche aree interne della Cgil nazionale, che illustrerà l’impegno della Cgil nell’analisi e nelle proposte contro lo spopolamento nei territori più fragili e Giuseppe Santarelli, Segretario generale Cgil Marche.

L’introduzione dei lavori sarà affidata a Luana Agostini, Segretaria provinciale Filcams Cgil Ascoli Piceno.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.