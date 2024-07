ACCUMOLI – Sabato 20 luglio si svolgerà una camminata sportiva sui luoghi del sisma.

L’iniziativa è organizzata da U.S. Acli Marche Aps e U.S. Acli Rieti, col sostegno e il contributo della Fondazione Varrone – Cassa Di Risparmio di Rieti.

La manifestazione vuole attirare l’attenzione verso le ricchezze di carattere culturale, naturalistico, architettonico e ambientale presenti nel territorio del Comune di Accumoli valorizzando le stesse anche dal punto di vista turistico.

Il programma dell’iniziativa prevede il ritrovo e la partenza dal Villaggio Sae di Accumoli alle 8,45 l’attraversamento di un sentiero E (dislivello 240 metri circa, tempo di percorrenza 2 ore, lunghezza 4 chilometri). Sono consigliate scarpe da trekking.

Il sentiero che sarà attraversato è quello da Accumoli verso il Santuario Mariano della Madonna delle Coste.

La partecipazione alla manifestazione è gratuita ma è necessario prenotare con un messaggio al numero 3939365509, entro il 18 luglio, indicando il nome e il cognome di chi partecipa.

L’evento organizzato ad Accumoli sabato 20 luglio fa seguito a tanti altri che U.S. Acli Marche Aps ha promosso in comuni del cratere del sisma 2016/2017 come Arquata del Tronto, Acquasanta Terme, Montegallo e Venarotta, ma è la prima volta che viene toccato il territorio della Regione Lazio.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa si possono consultare la pagina Facebook Unione Sportiva Acli Marche o il sito www.usaclimarche.com.

